アーセナルの主将であるノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアが、タイトル獲得への意気込みを述べた。

アーセナルは現在、2位シティよりも消化試合数が1つ多いもののプレミアリーグ首位に立っており、チャンピオンズリーグ（CL）では準決勝に進出。29日に敵地に乗り込み、アトレティコ・マドリードとのファーストレグを戦う予定だ。

主将のウーデゴーアは、「シーズンで1番の見どころだ。みんなやる気にあふれているし、ワクワクしている。明日は何か特別なことを成し遂げるチャンス。これまでの経験すべてから学び、それを今回の機会に生かさないといけない」と意気込み、「どうして楽しまずにいられる？ 世界で最も厳しく、最も競争の激しいリーグでプレーしているんだ。僕たちは優勝を争っているし、CLでも準決勝にまで勝ち進んだ。ずっと夢見てきた状況なんだ」とタイトルが懸かる状況を楽しんでいると述べ、次のように続けた。

「あと一歩届かなかったという経験は、優勝するまでは必ずある。それは受け入れないといけない。大事なのはそこで得た経験と教訓をすべて生かすこと。それもサッカーというスポーツの一部であり、道のりの一部だ」

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