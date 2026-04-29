ロッテ、楽天に3点リードで後半戦へ

6回を終え、ロッテが楽天に5-2とリード。1回裏に先制したロッテは、4回裏に2点、5回裏にも2点を追加しリードを広げた。楽天は3回表に一時同点に追いつくも、ロッテ打線が爆発。井上、ポランコの本塁打も飛び出し、ロッテが優位に進めている。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(三)寺地　隆成 4(指)Ｇ・ポランコ 5(右)山本　大斗 6(一)井上　広大 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)佐藤　都志也 9(二)小川　龍成 10(投)西野　勇士

楽天: 1(中)辰己　涼介 2(二)黒川　史陽 3(一)伊藤　裕季也 4(指)浅村　栄斗 5(右)渡邊　佳明 6(左)Ｃ・マッカスカー 7(捕)太田　光 8(三)平良　竜哉 9(遊)村林　一輝 10(投)前田　健太

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 26 17 9 0 .654 -
2 阪神 25 15 9 1 .625 1
3 巨人 25 14 11 0 .560 2
4 DeNA 24 11 13 0 .458 5
5 広島 23 8 14 1 .364 7
6 中日 25 8 17 0 .320 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 26 16 10 0 .615 -
2 ソフトバンク 25 14 11 0 .560 1
3 楽天 26 12 13 1 .480 3
4 西武 27 12 14 1 .462 4
5 日本ハム 27 12 15 0 .444 4
6 ロッテ 25 11 14 0 .440 4