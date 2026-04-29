ロッテ、楽天に3点リードで後半戦へ
6回を終え、ロッテが楽天に5-2とリード。1回裏に先制したロッテは、4回裏に2点、5回裏にも2点を追加しリードを広げた。楽天は3回表に一時同点に追いつくも、ロッテ打線が爆発。井上、ポランコの本塁打も飛び出し、ロッテが優位に進めている。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(指)Ｇ・ポランコ 5(右)山本 大斗 6(一)井上 広大 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)佐藤 都志也 9(二)小川 龍成 10(投)西野 勇士
楽天: 1(中)辰己 涼介 2(二)黒川 史陽 3(一)伊藤 裕季也 4(指)浅村 栄斗 5(右)渡邊 佳明 6(左)Ｃ・マッカスカー 7(捕)太田 光 8(三)平良 竜哉 9(遊)村林 一輝 10(投)前田 健太
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|26
|17
|9
|0
|.654
|-
|2
|阪神
|25
|15
|9
|1
|.625
|1
|3
|巨人
|25
|14
|11
|0
|.560
|2
|4
|DeNA
|24
|11
|13
|0
|.458
|5
|5
|広島
|23
|8
|14
|1
|.364
|7
|6
|中日
|25
|8
|17
|0
|.320
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|26
|16
|10
|0
|.615
|-
|2
|ソフトバンク
|25
|14
|11
|0
|.560
|1
|3
|楽天
|26
|12
|13
|1
|.480
|3
|4
|西武
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|5
|日本ハム
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|6
|ロッテ
|25
|11
|14
|0
|.440
|4