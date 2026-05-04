西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク2勝-西武3勝（4/23 ソフトバンク4-3西武 (ソフトバンク)、4/22 ソフトバンク1-3西武 (西武)、4/21 ソフトバンク4-6西武 (西武)、4/9 西武0-2ソフトバンク (ソフトバンク)、4/8 西武2-1ソフトバンク (西武)）

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4