H.モーザーとReebokのコラボレーション！スタイリッシュな小径モデルを発表

スイスのラグジュアリーウォッチブランドであるH.モーザーは、このたびReebokとコラボレーションを行い、スタイリッシュなウォッチ「ストリームライナー・ポンプ」を発表した。今回のモデルは、1980年代に一世を風靡したReebokの「ポンプシューズ」から着想を得て製作されたウォッチであり、名前にある”押す”という行為を、H.モーザーは機械式時計の巻き上げ機構として再解釈している。

【画像】H.モーザーがReebokとコラボレーションしたユニークなウォッチ（写真4点）

また、ウォッチにシューズからインスパイアを受けたプッシュボタンを配すことで、ポンプシューズのストーリーを受け継いでいる。ボタンを一回押すことで約1時間分のパワーリザーブを確保できる機構になっており、機構そのものを体験として楽しむことができる設計だ。

日本への入荷は2026年の6月頃を予定している。

ストリームライナー・ポンプ

Ref. 6103–2200（ブラック）

Ref. 6103–2201（ホワイト）

ケース：フォージド クォーツ

直径：40mm / ベルト：ラバー

ムーブメント：手巻き

予定価格：6,732,000円

世界限定 各250本

販売：2026年6月頃日本入荷予定