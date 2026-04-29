H.モーザーとReebokのコラボレーション！スタイリッシュな小径モデルを発表

スイスのラグジュアリーウォッチブランドであるH.モーザーは、このたびReebokとコラボレーションを行い、スタイリッシュなウォッチ「ストリームライナー・ポンプ」を発表した。今回のモデルは、1980年代に一世を風靡したReebokの「ポンプシューズ」から着想を得て製作されたウォッチであり、名前にある”押す”という行為を、H.モーザーは機械式時計の巻き上げ機構として再解釈している。
【画像】H.モーザーがReebokとコラボレーションしたユニークなウォッチ（写真4点）
また、ウォッチにシューズからインスパイアを受けたプッシュボタンを配すことで、ポンプシューズのストーリーを受け継いでいる。ボタンを一回押すことで約1時間分のパワーリザーブを確保できる機構になっており、機構そのものを体験として楽しむことができる設計だ。
日本への入荷は2026年の6月頃を予定している。
ストリームライナー・ポンプ
Ref. 6103–2200（ブラック）
Ref. 6103–2201（ホワイト）
ケース：フォージド クォーツ
直径：40mm / ベルト：ラバー
ムーブメント：手巻き
予定価格：6,732,000円
世界限定 各250本
販売：2026年6月頃日本入荷予定