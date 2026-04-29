FIFA（国際サッカー連盟）は28日、過去最高額のFIFAワールドカップ2026参加全加盟協会への資金配分を増額することを発表した。

初となるアメリカ、カナダ、メキシコによる3カ国共催で、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催される今夏のW杯は、賞金および配分金の総額が7億2700万ドル（約1160億円）と歴代最高金額で開催されることが明らかになっていた。

しかし、今大会の渡航費、運営費、税金の高騰などにより、たとえ自国チームが好成績を収めて、上位に進出したとしても、損失を被る可能性があるとの懸念が複数の各国サッカー協会から寄せられていたことから、FIFAは賞金と参加費の増額を検討していることが伝えられていた。

そうしたなか、28日にカナダのバンクーバーで開催された第76回FIFA総会で、FIFA理事会は参加48チームへの資金配分をさらに15%増額し、総額8億7100万ドル（約1390億円）とすることが決まった。

なお、その内訳については準備資金が150万ドル（約2億3900万円）から250万ドル（約3億9900万円）へ、予選通過資金が900万ドル（約14億円）から1000万ドル（約16億円）へ、それぞれ増額されるほか、チームへの追加資金として、チーム代表団の費用補助およびチームチケット割り当て額の増額によって総額1600万ドル（約25億円）以上が支給されることになった。

また、残りの収益はFIFA加盟211協会すべてを通じて、世界のサッカー界に再分配されることも明らかになったなか、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「FIFAはこれまでで最も強固な財政基盤を築き、加盟協会すべてをかつてない規模で支援できることを誇りに思う。これはFIFAの資金がどのようにサッカー界に再投資されているかを示すもう一つの例だ」と声明を発表している。