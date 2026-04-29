【幌車に御利益あり!?】軽井沢にある、あのクルマを祭る神社に行ってみた

聖地巡礼の意外な穴場が神社にあり！

いよいよ大型連休がはじまる。毎年この時期の”道”は渋滞や混雑の渦に飲み込まれがちになる。だから遠出の予定をたてていないという人もいるだろう。でもせっかくの休み、ただ自宅にいるのはもったいない。

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愛車のハンドルを握る理由がほしいという人にうってつけの、とっておきのドライブスポットがある。今回は編集部・赤羽根が偶然見つけた、クルマ好きなら楽しめることうけあいの、知る人ぞ知る穴場的スポットとしてある神社を紹介したい。

その神社が鎮座するのは、長野県と群馬県の県境。しかも境内と本宮が両県をまたぐという全国的にも珍しい神社は、碓氷峠の頂上標高1200mに位置し、長野県側は「熊野皇大神社（くまのこうたいじんじゃ）」、群馬県側は「熊野神社」と呼ばれ、信濃国特別神社にも指定される。

長野県側の熊野皇大神社の創建は大和朝廷第12代、景行天皇の在位40年（西暦110年）の10月と今から約1910年前。景行天皇の皇子である日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が大和朝廷より東征の命を受けて東国を平定した帰路、碓氷峠を通りかかると先が見えないほどの深い霧に覆われた。すると梛（ナギ）の葉を落としながら飛ぶ一羽の八咫烏（ヤタガラス）に遭遇。その後をついて行くと無事に登頂できたことから、ここに熊野の神を祭ることになったと言い伝えられている。

そして熊野皇大神社は多くの武将にも崇敬されていたという。鎌倉幕府を開いた源頼朝は浅間に狩りに訪れた際、長雨に悩まされ神社で晴天を祈願し、狩りで使う上矢（鏑矢）を奉納したと伝えられる。また、戦国武将の真田幸村も初陣で碓氷峠を通りかかった折、 必勝を祈願したと伝えられている。なかなかに由緒ある神社だったのだ。

参道の中央を県境が貫き、“左足は長野、右足は群馬”という両県またぎが体験ができる2つの名を持つ神社。長野県側の境内には樹齢1000年以上のしなの木があり、古くより開運・縁結びの御神木として信仰されてきたという。

じつは私がこの神社の存在を知ったのは2026年1月、初詣の行き先を探していたときのこと。実家（長野県・佐久市）で正月を迎え、そこから近くてあまり混んでいない穴場神社はないかと探していて見つけた。このときはまだ、境内にクルマ好きにゆかりがある、もうひとつの神社の存在は知らなかったのだ。

あの、オープンカーが御神体⁉︎

長野県側の境内の一角、静かな小道の先に小さな社がたたずんでいた。その名は星乃道神社（ほしのみちじんじゃ）である。華やかな観光スポットではない。そのうえ比較的新しい社である。なんとこの神社、世界的にもめずらしい（ここだけ？）マツダ ロードスターを祭る神社なのだ。

神社がある長野県軽井沢町は1992年から毎年5月に世界最大規模のロードスターイベントである「ロードスター軽井沢ミーティング」が開催される地としても有名だ。まさかの”まさか”か……。

まさにまさかであった。

軽井沢ミーティング実行委員会の関係者が熊野皇大神社で晴天祈願と安全祈願を行なっていたのが縁で2020年に、ロードスタークラブオブジャパンの働きかけもあり、マツダから御神体となるオブジェが奉納されることが決まった。それを受け、新たに創建されたのが星乃道神社なのだ。御神体となるオブジェは、2021年秋から、各地のミーティングを巡ったのち、2023年6月11日に星乃道神社に奉納された。

社の前には色とりどりのミニカーが奉納されていた。やはりマツダ ロードスターのNA型とND型が多い。ほかにも日産 フェアレディZ ロードスターやホンダ S2000も。オープンカーつながりだろうか。多くのクルマ好きが訪れ、安全を祈願していく姿が目に浮かぶ。

ちなみに、ロードスター軽井沢ミーティングは2026年も5月31日に軽井沢プリンススキー場駐車場にて開催される。事前に参加の申し込みが必要で、当日参加はできないが、多くのオーナーが集まることだろう。

ついでに運試し矢〜！

星乃道神社の後ろにあった「運矢」なるものをやってみた。小さな矢に運をこめて投げる。1本200円（取材時）。十数m下の四角く囲われた中に入れば運が向くらしい。

私、赤羽根の2026年の運勢やいかに……。

投げた矢は一直線に……、なんと入りました。2026年は運がいいようです。宝くじでも買って帰ろうかな。しかし交通安全とかじゃなく「入れーーーっ」と念を込めて投げてしまったが、これでよかったのだろうか？ （帰り道で買った宝くじは残念ながら大当たり、とはならずでした）

なんとなく気楽に考えて訪れた熊野皇大神社と熊野神社だったが、思いのほか歴史を感じられる奥深い神社だった。さらに星乃道神社なるロードスターに深く関わる新たな社ありと、クルマ好きの心に刺さること間違いなしの推しスポットでもあった。

上手に人やクルマの混雑を避けながら、愛車との安全祈願や運試しにぜひ訪れてみてはいかがだろうか。きっと全国からクルマ好きが集まってくるはず。ちなみに熊野皇大神社は全国から愛犬家、サッカー好き、ドラゴンクエスト好きが集まる神社としても有名とのことだ。

気になった人は熊野皇大神社のウェブサイトにもアクセスしてほしい。きっとびっくりするハズ……。

熊野皇大神社（長野県側）

〒389-0101 長野県北佐久郡軽井沢町峠町１

TEL：0267-42-5749

FAX：0267-42-1505

https://kumanokoutai.com/

熊野神社（群馬県側）

〒389-0121 群馬県安中市松井田町峠町1

（社務所は碓氷山荘内： 〒389-0101 長野県北佐久郡軽井沢町峠町9）

TEL：0267-42-3490

https://usui-kumanojinjya.com/

〈文＝ドライバーWeb編集部〉