ロッテ vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 楽天
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天3勝-ロッテ2勝（4/28 楽天1-3ロッテ (ロッテ)、4/19 ロッテ8-5楽天 (ロッテ)、4/18 ロッテ1-9楽天 (楽天)、4/17 ロッテ0-1楽天 (楽天)、9/30 楽天2-1ロッテ (楽天)）
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|26
|17
|9
|0
|.654
|-
|2
|阪神
|25
|15
|9
|1
|.625
|1
|3
|巨人
|25
|14
|11
|0
|.560
|2
|4
|DeNA
|24
|11
|13
|0
|.458
|5
|5
|広島
|23
|8
|14
|1
|.364
|7
|6
|中日
|25
|8
|17
|0
|.320
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|26
|16
|10
|0
|.615
|-
|2
|ソフトバンク
|25
|14
|11
|0
|.560
|1
|3
|楽天
|26
|12
|13
|1
|.480
|3
|4
|西武
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|5
|日本ハム
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|6
|ロッテ
|25
|11
|14
|0
|.440
|4