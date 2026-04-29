西武 vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs 日本ハム
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-西武2勝（4/28 日本ハム2-1西武 (日本ハム)、4/19 西武15-3日本ハム (西武)、4/18 西武3-5日本ハム (日本ハム)、4/17 西武5-3日本ハム (西武)、9/26 日本ハム8-5西武 (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 26 17 9 0 .654 -
2 阪神 25 15 9 1 .625 1
3 巨人 25 14 11 0 .560 2
4 DeNA 24 11 13 0 .458 5
5 広島 23 8 14 1 .364 7
6 中日 25 8 17 0 .320 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 26 16 10 0 .615 -
2 ソフトバンク 25 14 11 0 .560 1
3 楽天 26 12 13 1 .480 3
4 西武 27 12 14 1 .462 4
5 日本ハム 27 12 15 0 .444 4
6 ロッテ 25 11 14 0 .440 4