日本ハム、西武に2-1で競り勝ち2連勝

先発投手：日本ハムは細野晴希が7回2/3を1失点（1安打6奪三振）の好投、西武の渡邉勇太朗は8回1失点 得点経過： 1回裏：西武が1点を先制 5回表：日本ハムが1点を奪い同点 9回表：日本ハムが勝ち越し点を挙げリード 注目選手：西武の長谷川信哉が1本塁打の活躍、日本ハムのR・カストロが1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5