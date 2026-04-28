中日がＤｅＮＡに完封勝利

先発投手：中日は金丸夢斗が7回0失点の好投（3安打4奪三振）、ＤｅＮＡの東克樹は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：中日が1点を追加 4回裏：中日が2点を追加 注目選手：中日の阿部寿樹が1本塁打、2打点の活躍、中日の細川成也が3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5