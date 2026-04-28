ヤクルト、打線爆発で阪神に5点差勝利
先発投手：ヤクルトは吉村貢司郎が5回4失点の好投（4安打2奪三振）、阪神の才木浩人は2回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ヤクルトが6点を追加 4回表：阪神が3点を追加 5回表：阪神が1点を追加 注目選手：ヤクルトの赤羽由紘が1本塁打、3打点、2得点の活躍、ヤクルトの武岡龍世が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、ヤクルトの長岡秀樹が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|26
|17
|9
|0
|.654
|-
|2
|阪神
|25
|15
|9
|1
|.625
|1
|3
|巨人
|25
|14
|11
|0
|.560
|2
|4
|DeNA
|24
|11
|13
|0
|.458
|5
|5
|広島
|23
|8
|14
|1
|.364
|7
|6
|中日
|25
|8
|17
|0
|.320
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|26
|16
|10
|0
|.615
|-
|2
|ソフトバンク
|25
|14
|11
|0
|.560
|1
|3
|楽天
|26
|12
|13
|1
|.480
|3
|4
|西武
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|5
|日本ハム
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|6
|ロッテ
|25
|11
|14
|0
|.440
|4