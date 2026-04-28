ヤクルト、打線爆発で阪神に5点差勝利

先発投手：ヤクルトは吉村貢司郎が5回4失点の好投（4安打2奪三振）、阪神の才木浩人は2回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ヤクルトが6点を追加 4回表：阪神が3点を追加 5回表：阪神が1点を追加 注目選手：ヤクルトの赤羽由紘が1本塁打、3打点、2得点の活躍、ヤクルトの武岡龍世が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、ヤクルトの長岡秀樹が2打点の活躍。

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