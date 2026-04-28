シャープに見える世界最高峰ガラス偏光レンズ採用のドライビングサングラス「CHEROKEE」に注目！｜XAZTLAN｜

快適なドライブ環境を整えるために用意しておきたいのがサングラス。強い日ざしによってインパネなどがフロントウインドーへ映り込むと前方が見えづらくなり、目の疲れが増すなどいいことはない。

そんなときに有用なのが光の乱反射を押さえクリアな視界が得られる偏光タイプのサングラスだ。

【画像】シャープでクリアな視界にこだわるなら、ガラス偏光レンズ採用のドライビングサングラスで決まり！

レンズに色を付けて減光することでまぶしさを抑えて、偏光効果によってレンズを通して入ってくる光の乱反射を抑えることでクリアに見えるというのが偏光サングラスだが、“いかに安全に運転できる視界を作るか”というドライバーにとって重要な要素に着目した製品が日本発のスポーツサングラスブランド「XAZTLAN（ザストラン）」から登場した。

今回リリースされたのは、世界最高峰のガラスレンズを搭載するCRYSTAL社とコラボレーションした「HOLIDAY COLLECTION」の限定生産モデルCHEROKEE（チェロキー） GLOSSY BLACK/Pluto R425 Grey Crystal［0003-001-608］。価格は3万800円。

CHEROKEEはガラス製の偏光レンズを採用。その理由はガラス製の見え方が一番いいとされており、そのシャープな見え方はプラスチックレンズでは味わえないものだから。

そのこだわりを実現するためにコラボレーションしたのがCRYSTAL社なのである。世界でガラス製偏光レンズを製造する工場は3〜4社しかないと言われており、同社はそのなかのひとつであるガラス偏光レンズのファクトリーブランドとして知られる。世界中の“ブランドもの”サングラスへのOEM供給を行っており、確かな品質はお墨付きだ。

CHEROKEEに採用するガラス偏光レンズには、色の再現性に優れるだけでなく高いコントラスト性を生むトリプルコントラストを実現した特許技術が用いられるほか、レンズカッティングとカット面のコーティングにも特許技術を採用している。さらにミラーレンズは傷が付きにくいインナーミラーを採用するなど、これまでの日本の偏光レンズにはない付加価値を備えているのが特徴だ。

このほか、目の疲れなどに影響すると言われるブルーライトも適切に抑えてくれる。

こだわりの詰まった高品質なドライビングサングラスCHEROKEE GLOSSY BLACK/Pluto R425 Grey Crystal［0003-001-608］なら、きっとドライブ中の視界が劇的に変わるはずだ。

［製品概要］

■製品名：CHEROKEE GLOSSY BLACK/Pluto R425 Grey Crystal

■品番：0003-001-608

■価格：3万800円

■仕様

・フレームカラー：ブラック

・レンズ：ガラス偏光グレー「Pluto R425 Gray」

・可視光線透過率：11％

・紫外線カット率：100％

・偏光度：99％

■フレームサイズ

【A】レンズ横幅：55mm

【B】ブリッジ幅：18mm

【C】テンプル長さ：130mm

【D】フレーム全体幅：145mm

【E】レンズ縦幅：41mm

xaztlan公式サイト

https://official.xaztlan.com/

〈文＝ドライバーWeb編集部〉