「GW、どこも混んでて遠出は避けたいけど、何か特別な体験がしたい…」そんな風に考えていませんか？今年のゴールデンウィークは、中央線沿線で心身を深く“ととのえる”贅沢な「サ旅プラン」で、忘れられない一日を過ごしませんか。

GWは中央線で特別な「ととのい」体験を

「遠出は避けたいけれど、何か特別な体験がしたい」「いつものGWとは違う過ごし方がしたい」と願うあなたに、株式会社メッセプロパティーが提案する中央線沿線完結型の「サ旅プラン」がぴったりです。

このプランは、中央線沿線の3つの人気サウナ施設、「ROOFTOP（西荻窪）」「MONSTER WORK & SAUNA（吉祥寺）」「FLOBA（三鷹）」を1日使い放題で巡れる、まさにサウナのコース料理のような贅沢な体験パッケージ。サウナ好きはもちろん、これからサウナの魅力に触れてみたい方にも自信を持っておすすめします。

3つのサウナを巡る「ととのい」のストーリー

「サ旅プラン」の最大の魅力は、それぞれの施設が担う「開放」「発汗」「回復」という異なる役割を意識して設計されている点です。段階的に心身を“ととのえていく”ストーリー性のある体験が、あなたを待っています。

1. 【ROOFTOP（西荻窪）】心身を解きほぐす開放サウナ

サ旅の始まりは、西荻窪駅から徒歩2分の「ROOFTOP」。都会の喧騒を忘れさせてくれる、屋上の開放的な外気浴スペースが印象的です。ここでは、まず心身の緊張をゆっくりと解きほぐし、“いったん力を抜く”ようなリラックスタイムを過ごします。青空の下、風を感じながら外気浴をすれば、日頃のストレスもどこかへ飛んでいくような感覚になるでしょう。

所在地：東京都杉並区西荻南3-14-7 4F,3F

営業時間：8:00～24:00 ※最終入場 23:00

2. 【MONSTER WORK & SAUNA（吉祥寺）】圧倒的熱量で“ととのう”没入体験

続いては、吉祥寺駅から徒歩2分の「MONSTER WORK & SAUNA」。ここは、まさにサ旅のクライマックスを飾る“ととのい”体験の中核となる場所です。巨大なストーブから放たれる圧倒的な熱量、ナイアガラの滝のように降り注ぐオートロウリュ、そして広々とした水風呂。短時間で深い発汗と、心ゆくまで“ととのう”感覚を味わえる、まさにサウナ好きにはたまらない空間です。

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 B1F

営業時間：8:00～24:00 ※最終入場 23:00

3. 【FLOBA（三鷹）】じっくり回復を促すメンテナンスサウナ

サ旅の締めくくりは、三鷹駅から徒歩1分の「FLOBA」。ここでは、サウナで熱くなった身体をゆっくりと休ませ、回復させることに特化した空間が提供されます。高濃度炭酸泉に浸かりながら、落ち着いた空間でじっくりと身体をメンテナンス。1日の疲労をリセットし、心身ともに「整った」状態でサ旅を終えることができます。

所在地：東京都三鷹市下連雀3-45-2 2-4F,B1-1F

営業時間：8:00～24:00 ※最終入場 23:00

サウナの後は中央線グルメ＆街歩きを満喫

この「サ旅プラン」の素晴らしい点は、サウナ体験だけで終わらない「地域共生型」プロジェクトであること。サウナでととのった後、そのまま街へ繰り出して食事や散策を楽しむことができます。

協賛店MAPで新たな発見を

各施設では、周辺の飲食店やスポットを紹介する「協賛店MAP」を店頭で掲示し、デジタルでも配布されます。サウナで心身がリフレッシュされた状態で、マップを片手に中央線の魅力的な街並みを散策。この「ととのい後の余韻」を感じながらの街歩きは、きっと忘れられない思い出になるでしょう。地域の活性化にも貢献できる、素敵な取り組みです。

吉祥寺の人気店とコラボ！限定「サ飯」

そして、サウナ後のお楽しみといえば「サ飯（サウナ飯）」！「MONSTER WORK & SAUNA」の利用者限定で、吉祥寺の人気店「炭火焼き鳥 個室居酒屋 吉祥寺RETRO」とのコラボメニューが継続販売されます。ドリンク1杯に加え、前菜・点心・焼鳥・ご飯ものを含む全5品が、通常2,500円のところ、特別価格1,980円（税込）で楽しめるのは見逃せません。サウナでたっぷり汗をかいた後の冷たいドリンクと美味しい料理は、まさに至福のひとときでしょう。

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 吉祥寺レンガ館モールB1F

営業時間：ランチ 11:30～15:00（L.O.14:30）、ディナー 17:00～23:00（L.O.料理22:00）

利用条件：「MONSTER WORK & SAUNA」利用時に配布されるカードを店頭で提示

自分だけの快適さを追求！オリジナル「マイポンチョ」

今回のサ旅プランと合わせて、各施設のオリジナル「マイポンチョ」が同時発売されます。サウナの休憩時だけでなく、自宅でも使えるというこのポンチョは、速乾性に優れ、肌触りの良い細かなワッフル生地が特徴。身体を優しく包み込みながら冷えを防いでくれます。胸元には各施設のロゴがあしらわれており、日常使いもしやすいおしゃれなデザイン。自分専用のポンチョを持つことで、より清潔で安心感のあるサウナ体験ができますし、何より特別感が味わえます。

「サ旅プラン」販売概要

ROOFTOPポンチョ／MONSTERポンチョ／FLOBAポンチョ2026年4月29日～2026年5月6日各種5,980円（税込）

この特別な「サ旅プラン」の詳細は以下の通りです。1日で3施設（女性は2施設）を巡れてこの価格は、かなりコスパが良いのではないでしょうか。中央線沿線という移動のしやすさも魅力です。

プラン名 サ旅プラン 販売期間 2026年4月29日（水）から2026年5月6日（水） 販売価格 男性：4980円（税込）

女性：4480円（税込） プラン内容 購入当日の営業時間内、系列全店が使い放題

（女性はROOFTOP/FLOBAの2店舗）

地域と共に「新しい居場所」を創る株式会社メッセプロパティー

この素晴らしい「サ旅プラン」を提供する株式会社メッセプロパティーは、「働く」「休む」「整える」を同時に叶える“新しい居場所”を提案する企業です。都内を中心に次世代型複合施設を展開し、「地域の方が永く安心して楽しめる居場所づくり」をコンセプトに、地域清掃や地域団体、商店街との連携など、地域に根ざした活動を行っています。過去5回実施された「サ旅プラン」は、総参加者数146名、リピート率7.6%と高い満足度を記録しており、単なる施設運営にとどまらず、地域コミュニティの活性化や新しい価値創造に取り組む姿勢がうかがえます。

所在地：東京都港区六本木3丁目2番1号

まとめ：GWは中央線で最高の「ととのい」を！

今年のゴールデンウィークは、遠出の混雑を避けて、中央線沿線で「サ旅」という特別な体験をしてみませんか？3つの異なるサウナを巡り、ととのい、地域の美味しいものを味わい、街を散策する。心身ともに満たされる、贅沢な1日がそこにはあります。「GWは特別感を味わいたいけど、どこに行こう…」と悩んでいるなら、ぜひこの「サ旅プラン」を検討してみてください。きっと、これまでにない最高の“ととのい体験”があなたを待っているはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。