改良後のZR-Vに適合するTV-KITシリーズを発売｜データシステム｜

データシステムは「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新。2026年3月に一部改良を実施したホンダ ZR-Vに設定するGoogle搭載9インチHonda CONNECTディスプレイ搭載車にはTV-KITは「HTV447」、「HTV447B-C」、「HTA647」、TV-NAVI KITは「HTN2106」、「HTN2106B-C」が適合すると発表した。

価格はTV-KIT「HTV447」、「HTV447B-C」、「HTA647」が各2万7280円、TV-NAVI KIT「HTN2106」、「HTN2106B-C」が各3万1680円。

【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KIT、TV-NAVI KITのパッケージ

TV-KITを装着することで、走行中でも同乗者が純正ナビでテレビ視聴が可能となる。付属のスイッチで走行中のテレビ視聴機能のオン・オフができる切り替えタイプの「HTV447」と、純正スイッチパネルに目立たず取り付けられる純正風スイッチが付属するビルトインタイプ「HTV447B-C」、スイッチレスのオートタイプ「HTA647」を用意し、好みに合わせて選べる。

TV-NAVI KITを装着すれば、走行中のテレビ視聴に加えナビの設定操作も行えるようになる。こちらは切り替えタイプの「HTN2106」とビルトインタイプの「HTN2106B-C」を用意する。

いずれも純正ナビにカプラーオンで接続が可能で、車両側の配線を傷つけることなく取り付けられる。

［ホンダ ZR-V適合のTV-KITおよびTV-NAVI KIT製品概要］

［品番］

■TV-KIT

HTV447（切り替えタイプ）

HTV447B-C（ビルトインタイプ）

HTA647（オートタイプ）

■TV-NAVI KIT

HTN2106（切り替えタイプ）

HTN2106B-C（ビルトインタイプ）

［適合車種］

■ホンダ ZR-V

・Google搭載9インチHonda CONNECTディスプレイ搭載車〈型式：RZ4、6 年式：2026年4月〜〉

［価格］

HTV447、HTV447B-C、HTA647…各2万7280円

HTN2106、HTN2106B-C…各3万1680円

「TV-KIT」シリーズの詳細情報

https://www.datasystem.co.jp/products/tvkit_sr.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp