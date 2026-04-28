タニタは4月27日、「推し活に関する意識・実態調査2026」の結果を発表した。調査は2026年3月5日～3月10日、"推し"がいる15歳～69歳の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。

推し活をするようになってから自身の変化をどのくらい感じるか

多様な方法で"推し"を応援する「アイドルファン」

全回答者に"推し"のジャンルとして当てはまるものを聞いたところ、1位「アイドル」(26.3%)、2位「ミュージシャン」(18.1%)、3位「アニメキャラ・漫画キャラ」(14.1%)となり、特に10代と20代の女性では「アイドル」(10代42.2%、20代47.0%)が全体よりも15ポイント以上高くなった。

また、「推し活として行っていること」について"推し"のジャンル別にみると、アイドルでは「出演作品を鑑賞する」(72.6%)、「SNSアカウントをフォローする」(58.6%)、「グッズを買う」(54.4%)、「ファンクラブに加入する」(51.0%)、「イベント・ライブに参加する」(50.6%)、「"推し"の誕生日を祝う」(32.3%)など、多くの項目で全体より10ポイント以上高くなっている。コンテンツやグッズの消費に加えて、"推し"の特別な日を共有するという「コト」や「トキ」の消費を重視する人が多いと言えそうだ。

推し活として行っていること

推し活として行っていること

「生きることが楽しくなった」約8割

推し活がもたらす精神的な変化について尋ねたところ、約8割(77.5%、「非常に感じる」と「やや感じる」人の合計)が「生きることが楽しくなった」と回答した。次いで「"推し"を見ると気分の落ち込みが軽くなるようになった」(75.7%、同)、「日常生活が充実するようになった」(73.3%、同)が続き、精神面に関する8つの全ての質問項目において半数以上が変化を実感しているという回答だった。推し活がメンタルの安定や生活の充実に大きく寄与し、人生の幸福度を上げている実態が浮き彫りになった。

推し活で健康診断の数値改善を実感

健康面や身体的な変化についての問いでは、「健康を意識するようになった」(43.4%)が最も高くなった。こうした意識の変化とともに、「ダイエットをはじめた」(26.6%)といった行動変容や「痩せてからだが引き締まった」(25.6%)などのからだの変化を実感している人が4人に1人となった。さらに、5人に1人が「健康診断で気になる項目の数値が改善した」(20.8%)と回答した。社会的な変化について見ると、最も高くなったのは「身だしなみに気を付けるようになった・おしゃれをするようになった」(49.3%)で、「外出する機会が増えた」(47.4%)、「人とのコミュニケーションが増えた」(43.4%)が続いた。

年代別では、若年層で変化を感じると答えた割合が高まる傾向が見られた。特に、「身だしなみに気を付けるようになった・おしゃれをするようになった」では、20代以下(10代68.1%、20代65.3%)の約3人に2人が変化を実感している。若い世代では、推し活をするようになって身だしなみに気を付け始めた人が多く、痩せるためにダイエットに取り組んでいるなど、推し活が外見磨きのきっかけとなっている人が少なくないようだ。その他にも「外出する機会が増えた」では、30代以下(10代53.6%、20代67.7%、30代52.7%)で、全体よりも高くなった。

ダイエットをはじめた

痩せてからだが引き締まった

外出する機会が増えた

半数以上が推し活支援制度で仕事のモチベが上がると回答

調査対象者のうち、現在就業中の人に職場に「推し活支援制度」があった場合、仕事のモチベーションがどのようになるかを尋ねた。モチベーションが上がる(「非常に上がる」と「やや上がる」人の合計)と答えた割合は「推し活シフト(勤務時間を柔軟に調整できる)」では53.5%、「推し活休暇」では59.3%、「推し活手当(活動費の補助)」では62.0%と、いずれも半数を超える結果となった。男女別に見ると、どの制度においても「モチベーションが上がる」の割合は、男性と比較して女性が高くなっており、「推し活休暇」(男性55.1%、女性64.5%)では9.4ポイントの差が見られた。

"推し"の努力する姿が日常のエネルギーに

"推しが尊い"と最も感じたエピソードを自由回答で聞いたところ、「チームメイトを思って涙しているところ」や「推しが家族を大切にしている場面を見たとき」といった同じチームやグループのメンバーへの思いを実感したときや"推し"の人柄に関するエピソードが挙げられた。また、「陰で地道にトレーニングを行っていたところ」や「ライブ映像で推しがファンのために一生懸命パフォーマンスしているのを見たとき」といった、"推し"が努力している姿に共感するエピソードが挙げられた。

さらに、"推し"がいることでがんばれたエピソードでは、「つらい仕事が来たが、推しの選手の活躍を思い出して乗り越えた」や「推しが勉強を好きなので私も学校のテストをがんばるようになった」など、"推し"の存在や"推し"自身の努力が仕事や勉強をがんばる日常のエネルギーとなっているようだ。「推し活」は単なる消費行動ではなく、その活動自体がこころやからだの健康につながり、日々の活力になっている様子がうかがえる。