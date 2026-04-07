コスモエネルギーホールディングスは4月1日、2026年度の入社式を開催した。

入社式の様子

〈入社式の概要〉

日時：2026年4月1日 午前10時より

場所：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO(グループ会社はオンライン参加)

新入社員：コスモエネルギーグループ新入社員 178名

テーマ：コスモエネルギーグループ一体感の醸成 〜Starts from here〜



入社式では、コスモエネルギーグループ一体となって、各関係会社を含めた新入社員を迎え入れた。

今年度は創立40周年という節目にあたり、これまでの歩みを継承しながら、次の時代を担う人材への期待を込めて、より一層の一体感醸成と、コスモエネルギーグループの方針に対する理解・意識を深めることをテーマとした

代表取締役社長 山田 茂氏の挨拶をグループ各社にオンラインで生配信し、グループ全社の新入社員へ歓迎の意を示した。

入社式の様子

入社式後には、同会場にてコスモエネルギーグループ合同ウェルカムパーティーを実施。40年の歴史やグループの一体感を共有する場として、コスモエネルギーグループのシナジー創出の機会となった。

≪社長挨拶全文≫

新入社員の皆さん、コスモエネルギーグループへの入社、誠におめでとうございます。皆さんの入社を心よりお祝い申し上げます。



様々な選択肢の中からコスモエネルギーグループを選び、仲間として加わっていただいたことを大変嬉しく思いますし、これから一緒に働くことを楽しみにしています。



今日は皆さんが社会人として一歩を踏み出す大事な日であり、コスモエネルギーグループにとっても40周年という節目を迎えた記念すべき日でありますが、最初に少し足元のエネルギーを取り巻く環境とコスモエネルギーグループの使命についてお話ししたいと思います。



皆さんご存じの通り、2月末から中東地域においてイランを巡る戦闘状態が続いており、いまだ収束の気配を見せていません。世界の原油の約2割、アジアの原油の約6割、日本で必要とされる原油の9割以上が中東で産出されており、その要衝であるホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となっている今、日本を含む世界各国がエネルギー供給の先行きに対して大きな不安を抱え、そしてそれが、社会情勢や経済情勢に大きな影響を与える事態となっています。



こうした状況下で、我々は期待される使命を果たしていかなければなりません。それは言うまでもなく、「エネルギーの供給継続」です。我々コスモエネルギーグループは、わが国のエネルギー供給の一翼を担う企業として社会を支えるエネルギーをしっかりと供給することを使命としており、厳しい状況の中でも引き続き全力で安定供給確保に取り組む、ということをまず皆さんと共有したいと思います。



皆さんがこれから携わる仕事は、社会の安心・安全、暮らし、産業を支える“土台"そのものです。是非皆さんには、社会を支えているという「誇り」と、同時に「緊張感」と「責任感」を持ちながら仕事に向き合ってほしいと思います。



さて、ここで私たちの原点となるグループ理念をあらためて共有したいと思います。



コスモエネルギーグループは、「私たちは、地球と人間と社会の調和と共生を図り、無限に広がる未来に向けての持続的発展をめざします。」という理念を掲げています。



この理念は、単なるスローガンではありません。地球環境との調和と共生、エネルギーと社会の調和と共生、企業と社会の調和と共生――その全てを大切にしながら、新しい価値を創造していく、という私たちの“意思"が込められています。



そして、この理念をより多くの方々に分かりやすく、日々の行動に落とし込む言葉として、「ココロも満タンに」というフレーズがあります。単にエネルギーやサービスといった商品をお届けするだけでなく、「安心」や「信頼」といった“心の満足感"まで一緒にお届けしたいという思いが「ココロも満タンに」に込められているということも覚えておいてください。



今日から皆さんもこの言葉の担い手になります。是非この事を心に刻んでほしいと思います。



次に、皆さんに大切にしてほしい6つの価値観についてお話しします。コスモエネルギーグループは2024年、未来を見据えた6つの価値観――「誠実」「共生」「安全」「挑戦」「自発」「進化」――を定めました。これは、どんな時代でも、どんな状況でも、コスモとして揺るがない行動、規範を明確にするためのものです。



まず「誠実」。誠実とは、正しいことを正しくやることです。ルールを守る、約束を守る、わからないことを、わかったふりをしない。小さな不誠実は、やがて大きな事故や信頼の失墜につながります。社会インフラを担うエネルギー事業は「信頼」が命です。皆さんには、目の前の仕事に対して、常に「誠実」であってほしいと思います。



次に「共生」。これは仲間うちだけでなく、地域、取引先、行政、ステークホルダーと共に価値をつくり一緒に未来をつくっていく、という考え方で、グループ理念の一節「調和と共生」がここに通じています。職場でも、皆さん一人で完結する仕事はほとんどありません。周りの知恵を借り、逆に自分の力も目いっぱい差し出し、一緒に取り組んでいくことでチームが強くなっていくということを忘れないでください。



そして「安全」。安全は、すべてに優先します。「安全操業・安定供給」はこれから毎日のように耳にすると思いますが、これは単に注意喚起の言葉ではありません。コスモエネルギーグループが特に大切に育んできた「価値観」であり、「誇り」であり、「競争力」です。安全があるから挑戦ができ、安全があるから信頼が積み上がるのです。皆さんには、遠慮なく「危ない」「おかしい」と言える人になってほしいと思っています。



ここから先は、未来を切り拓く3つ――「挑戦」「自発」「進化」です。私たちは、今、社会を支えている石油エネルギーを安全にお届けし、同時に“次世代のエネルギー"や“新しい価値の創出"にも積極的に挑戦しているところです。



その中で、「挑戦」とは大きなプロジェクトだけに必要なものではありません。小さな改善や一つの提案でも未来は変わります。失敗を恐れず一歩踏み出し挑戦することが大切です。



「自発」とは、指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、動き、周囲を巻き込むことです。



「進化」とは、昨日より今日、今日より明日、少しでも良くする心持ちです。



これら6つの価値観は単に眺めるだけでなく、自分の仕事に当てはめ、自分ごととして捉えて取り組むことで具現化します。皆さんにはまだ仕事の経験値はありませんが、若さというエネルギーがあります。そのエネルギーを“原動力"とし、6つの価値観を具現化してほしいと思います。新しく仲間になる皆さんだからこそ気づける違和感や疑問があります。ぜひ言葉にしてください。それが会社の成長につながります。



今、中東情勢の緊迫化によって、エネルギーの流れが止まりかねないリスクが意識され、安定供給の重要性が浮き彫りになっていることは冒頭にお話しした通りです。私たちの使命は、こうした不安定さの中でも、社会に必要なエネルギーを、安全に、着実に届け続けることです。



その使命を果たすために、皆さん一人ひとりの力が必要です。「誠実」「共生」「安全」「挑戦」「自発」「進化」――この6つの価値観を、日々の行動で体現してください。



最後に、新入社員の皆さんをあらためて歓迎いたします。皆さんと一緒に、「ココロも満タンに」を体現し、社会の安心と未来価値を創り続けていけることを、心から楽しみにしています。本日は誠におめでとうございます。

