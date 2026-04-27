ゴージャスマダム・月光寺蘭子さん。その圧倒的な美貌と財力から、向けられる嫉妬やトラブルは数知れず……。しかし、それらすべてを華麗に解決！爽快感抜群の人気シリーズ『マダム・ジョーカー』より、その最新エピソードに加え、珠玉の名作をぎゅぎゅっと詰め込んだ「総集編」最新号となる「第20集」が2026年4月27日(月)に双葉社から紙・電子同時発売となった。

大好評の描きおろしコミックエッセイは、待望の最新作『大腸がん検診はつらいよ～震えるCTスキャン編～』を収録。大腸がんを経験し、現在も定期的に検診を受ける作者の名香智子。最近の検査では、真冬の病院であるハプニングが襲い!?

さらに発売を記念し、各種電子ストアでは、コミックス＆総集編バックナンバーの大量値下げキャンペーンも実施。この機会に、ぜひ過去号まで遡って楽しんでみたい。

年に一度のお楽しみ！「総集編」記念すべき“第20集”発売

華麗なる貴婦人・月光時蘭子さんが、莫大な財力で事件を解決する大ヒットシリーズから、珠玉のエピソードをセレクトした総集編第20弾。コミックス未収録の2作品に加え、「好きすぎて、沼!? 愛が暴走!! ジェラシー大特集」と題し、「ジェラシー」をテーマに、ちょっぴり刺激的でドラマチックなエピソードの数々を豪華大ボリュームでお届け。

また大好評の描きおろしコミックエッセイは待望の最新作『大腸がん検診はつらいよ～震えるCTスキャン編～』を収録。記念すべき第20集を彩るバラエティ豊かなエピソードの数々を、ぜひ楽しでみたい。

◆Contents◆

『ファーストキス』(JOUR 2025年6月号) 『父と息子』(JOUR 2025年9月号)

◆描きおろしエッセイコミック◆

『大腸がん検診はつらいよ～震えるCTスキャン編～』

◆Special Selection◆

好きすぎて、沼!? 愛が暴走!! ジェラシー大特集！

『同級生』(jourすてきな主婦たち2003年5月号)

『恋敵』(jourすてきな主婦たち2004年5月号)

『ヒロイン』(jourすてきな主婦たち2006年5月号)

『蘭丸』(JOURすてきな主婦たち2012年7月号)

『逃避』(JOURすてきな主婦たち2016年8月号)

『不倫』(JOURすてきな主婦たち2018年8月号)

『生徒会長』(JOURすてきな主婦たち2018年12月号)

『美食温泉』(JOURすてきな主婦たち2019年4月号)

『姫御前』(JOURすてきな主婦たち2019年10月号)

名香智子作品がまとめてお得な電子施策

「総集編第20集」発売を記念し、各種電子書店にて5月10日まで

『マダム・ジョーカー』コミックス1巻～8巻が50％オフ

「総集編第5集」～「総集編第12集」各90円

名香智子コレクション1巻～6巻も50％オフ

・『Best of 名香智子 ： 1 閑古鳥の巣』

・『Best of 名香智子 ： 2 破鏡』

・『Best of 名香智子 ： 3 楽園』

・『Best of 名香智子 ： 4 飛雪』

・『Best of 名香智子 ： 5 零時の鏡』

・『Best of 名香智子 ： 6 空蝉』

第20集到達記念！限定Amazonギフトカードが当たる！

双葉社JOUR編集部公式アカウント(＠JOUR_hensyuubu)では、表紙イラストを使用した特別デザインのAmazonギフトカード5000円分を、抽選で4名にプレゼント。公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーンポストをRPすれば応募完了となる。

■JOUR2026年6月増刊号『マダム・ジョーカー総集編第20集』

発売日：2026年4月27日

定価：700円(税込)

判型：A5判

発行元：双葉社