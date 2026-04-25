中日、ヤクルトに5点リードで後半戦へ
中日が2回裏に打者一巡の猛攻で4点を奪うと、5回裏にも板山の2ランで追加点。板山は4打点、石伊も1本塁打で勝利に貢献。ヤクルトは無得点で反撃の糸口を掴めず、5点差で6回を終えた。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|23
|16
|7
|0
|.696
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|22
|12
|10
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|21
|11
|10
|0
|.524
|4
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|7
|6
|中日
|22
|5
|17
|0
|.227
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|23
|14
|9
|0
|.609
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|1
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|24
|11
|13
|0
|.458
|3
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|4
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|5