西武、楽天に2点リードで序盤終える
西武は1回表に2点先制。楽天も1回裏に2点と追いつく。3回表に西武が2点を追加し、2点リードで序盤を終えた。西武は林安可、楽天は浅村がそれぞれ2打点を挙げている。
【スタメン】
楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(遊)村林 4(指)浅村 5(一)伊藤裕 6(三)黒川 7(左)マッカスカー 8(中)辰己 9(捕)伊藤光 10(投)ウレーニャ
西武: 1(中)西川 2(捕)小島 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)林安可 6(一)平沢 7(三)山村 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)武内
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|23
|16
|7
|0
|.696
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|22
|12
|10
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|21
|11
|10
|0
|.524
|4
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|7
|6
|中日
|22
|5
|17
|0
|.227
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|23
|14
|9
|0
|.609
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|1
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|24
|11
|13
|0
|.458
|3
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|4
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|5