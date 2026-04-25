西武、楽天に2点リードで序盤終える

西武は1回表に2点先制。楽天も1回裏に2点と追いつく。3回表に西武が2点を追加し、2点リードで序盤を終えた。西武は林安可、楽天は浅村がそれぞれ2打点を挙げている。

【スタメン】

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(遊)村林 4(指)浅村 5(一)伊藤裕 6(三)黒川 7(左)マッカスカー 8(中)辰己 9(捕)伊藤光 10(投)ウレーニャ

西武: 1(中)西川 2(捕)小島 3(指)渡部 4(右)カナリオ 5(左)林安可 6(一)平沢 7(三)山村 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)武内

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5