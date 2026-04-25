巨人、5点リードで中盤へ

巨人は1回と2回にそれぞれ1点ずつ先制しリードを広げた。3回表には一挙5点を奪い、3回裏にＤｅＮＡが2点を返したが、巨人が7-2と5点リードで序盤を終えた。巨人の平山は本塁打を含む活躍を見せた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(三)度会 3(捕)山本 4(一)佐野 5(右)ヒュンメル 6(二)三森 7(遊)京田 8(左)勝又 9(投)片山

巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)浦田 3(中)松本 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(三)坂本勇 7(右)平山 8(遊)小濱 9(投)マタ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5