巨人、5点リードで中盤へ
巨人は1回と2回にそれぞれ1点ずつ先制しリードを広げた。3回表には一挙5点を奪い、3回裏にＤｅＮＡが2点を返したが、巨人が7-2と5点リードで序盤を終えた。巨人の平山は本塁打を含む活躍を見せた。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(三)度会 3(捕)山本 4(一)佐野 5(右)ヒュンメル 6(二)三森 7(遊)京田 8(左)勝又 9(投)片山
巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)浦田 3(中)松本 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(三)坂本勇 7(右)平山 8(遊)小濱 9(投)マタ
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|23
|16
|7
|0
|.696
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|22
|12
|10
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|21
|11
|10
|0
|.524
|4
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|7
|6
|中日
|22
|5
|17
|0
|.227
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|23
|14
|9
|0
|.609
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|1
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|24
|11
|13
|0
|.458
|3
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|4
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|5