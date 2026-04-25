広島と阪神、3回終了で1-1の同点

1回表に広島・坂倉のタイムリーで先制したが、その裏に阪神・大山の打点で追いついた。両チームともその後追加点を奪えず、序盤を終えて互いに譲らない展開となっている。

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