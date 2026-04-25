ロッテ、4点リードで序盤を終える

ロッテが2回表に集中打で4点を挙げ、ソフトバンクを突き放した。佐藤の1本塁打、3打点、藤原の1打点が効果的だった。ソフトバンクはまだ得点を奪えておらず、4点差で序盤を終える展開となった。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(二)川瀬 8(捕)海野 9(右)牧原大 10(投)上沢

ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(一)ソト 5(右)山本 6(指)ポランコ 7(遊)友杉 8(捕)佐藤 9(二)小川 10(投)種市

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5