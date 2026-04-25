ロッテ、4点リードで序盤を終える
ロッテが2回表に集中打で4点を挙げ、ソフトバンクを突き放した。佐藤の1本塁打、3打点、藤原の1打点が効果的だった。ソフトバンクはまだ得点を奪えておらず、4点差で序盤を終える展開となった。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(遊)今宮 7(二)川瀬 8(捕)海野 9(右)牧原大 10(投)上沢
ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(一)ソト 5(右)山本 6(指)ポランコ 7(遊)友杉 8(捕)佐藤 9(二)小川 10(投)種市
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|23
|16
|7
|0
|.696
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|22
|12
|10
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|21
|11
|10
|0
|.524
|4
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|7
|6
|中日
|22
|5
|17
|0
|.227
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|23
|14
|9
|0
|.609
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|1
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|24
|11
|13
|0
|.458
|3
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|4
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|5