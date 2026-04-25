退職を決めた直後は、解放感でいっぱいになる人も少なくありません。長く悩んだ末の決断なら、なおさら「やっと辞められる」と感じるものです。

しかし、いざ最終日が近づくと、本当にこの選択でよかったのかと急に不安になることもあります。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職前後の主人公のリアルな心境を描いたエピソードです。

実際に退職すると、人はどのような心境になるのでしょうか？――。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「体験してみないと、自覚できないこと」

退職まであと数日。

それまでは早く辞めたいと思っていたのに「本当に辞めるのか……不安になってきたな」と急に迷い始めます。

そんな主人公ですが、1週間後に驚きの「逆転」が待っていました。

主人公に起こった逆転とは――!?

① 残された同僚たちの方が不安だったみたい……「復職の要請」

② 転職後の会社がブラックすぎて別の不安が……「不安の変化」

③ 退職したら全ての不安が吹き飛んで大満喫……「無職は最高」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

退職前の不安と、退職後の〇〇感は両立する

退職を決めた人の多くが、一度は不安を経験します。収入、転職先、周囲の目、生活リズム――仕事を辞めると現実的な問題が一気に見えてくるからです。

特に最終日が近づくほど、「この判断は正しかったのか」と気持ちが揺れやすくなります。 長く所属した職場ほど、寂しさも出てくるでしょう。

不安になるのは自然なこと。 それでも、辞めたあとに初めて分かる気持ちもあるのかもしれません。

▶というわけで、今回の答えは③ 退職したら全ての不安が吹き飛んで大満喫「無職は最高」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で涙の結末をチェック!!