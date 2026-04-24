ＤｅＮＡが接戦を制し巨人に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは平良拳太郎が6回2/3回1失点の好投（4安打4奪三振）、巨人の田中将大は6回2/3回0失点 得点経過： 4回表：巨人が1点を追加 8回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 11回裏：ＤｅＮＡがサヨナラ勝ちを収める 注目選手：巨人のＴ・キャベッジが1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4