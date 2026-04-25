オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム4勝-オリックス1勝（4/24 日本ハム2-3オリックス (オリックス)、4/5 オリックス2-8日本ハム (日本ハム)、4/4 オリックス3-6日本ハム (日本ハム)、4/3 オリックス3-12日本ハム (日本ハム)、10/12 オリックス4-5日本ハム (日本ハム)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5