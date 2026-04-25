楽天 vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs 西武
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武4勝-楽天0勝（4/4 西武2-1楽天 (西武)、4/3 西武6-3楽天 (西武)、10/4 楽天2-3西武 (西武)、10/3 楽天6-7西武 (西武)）
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|23
|16
|7
|0
|.696
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|22
|12
|10
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|21
|11
|10
|0
|.524
|4
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|7
|6
|中日
|22
|5
|17
|0
|.227
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|23
|14
|9
|0
|.609
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|1
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|24
|11
|13
|0
|.458
|3
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|4
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|5