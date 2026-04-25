阪神 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 広島
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島4勝-阪神1勝（4/5 広島1-2阪神 (阪神)、4/4 広島7-5阪神 (広島)、4/3 広島4-2阪神 (広島)、9/18 広島7-2阪神 (広島)、9/17 広島6-1阪神 (広島)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5