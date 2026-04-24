エミリー・ヘインズ率いるメトリック、10枚目となるアルバムリリース

カナダが誇る重鎮インディーロックバンド・メトリックが、ニューアルバム『Romanticize The Dive』をリリースした。

メトリックはエミリー・ヘインズ（ボーカル、キーボード）、ジミー・ショー（プロデュース、ギター、キーボード）、ジョシュア・ウィンステッド（ベース、キーボード）、ジュールズ・スコット・キー（ドラム）から成る4人組。20年以上にわたり不動のメンバーで活動を続けている。Pitchforkは「このバンドは、カナダのインディーロック界のアイコンとなった」と評し、「メトリックは、ますます稀有になる独自の成功物語を築いてきた」と述べている。メジャーレーベルからのオファーを断り、自主レーベルを立ち上げ、自分たちの楽曲とキャリアの主導権を堅持。そして20年間、従来の域を超えた芸術的挑戦を続けながら、成功を拡大するという異例の軌跡を歩んできた。

ニューアルバム『Romanticize The Dive』には、これまでに発表されて好評を博してきた数々の先行シングルも網羅。フロントウーマンのエミリー・ヘインズが”この世の強き女性たちに贈るラブレター”と呼ぶ「Crush Forever」、危険なアドレナリン中毒者のようなエッジを効かせた、今この瞬間を掴むことを力強く歌った「Time Is A Bomb」、初心に立ち返り、若さゆえの緊張や脆さ、渇望を再訪するバンドの使命を歌った「Victim Of Luck」などのナンバーを収録。

メトリックはこの10枚目のアルバム『Romanticize The Dive』を制作するにあたって、彼らの出会いの地であるニューヨークへと帰還し、再びエレクトリック・レディ・スタジオへ舞い戻りレコーディングを敢行。アルバム『Fantasies』、『Synthetica』をプロデュースしたギャヴィン・ブラウン（Gavin Brown）と再び組み、共同プロデューサーにジミー・ショー（Jimmy Shaw）とリアム・オニール（Liam ONeil）、ミックスにはジョン・オマホニー（John OMahoney）が加わった。

6月8日からは、ブロークン・ソーシャル・シーン、スターズと共に大規模な欧米ツアーを開始する。

＜リリース情報＞

Metric

『Romanticize The Dive』

配信中

https://30tgrs.ffm.to/RomanticizeTheDive

レーベル：Metric Music International, Inc.

=収録曲=

1. Victim Of Luck

2. Wild Rut

3. Time Is A Bomb

4. Crush Forever

5. Tremolo

6. Moral Compass

7. As If Youre Here

8. Loyal

9. Antigravity

10. Clouds To Break

11. Leave You On A High

Website https://www.ilovemetric.com/