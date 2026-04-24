久しぶりの運転で気をつけることは？ペーパードライバーの克服方法

運転免許証を取得してから長期間運転しなかったペーパードライバーにとって、久しぶりの車の運転はかなりの恐怖を感じることでしょう。しかしポイントを押さえておけば、決して心配はありません。久しぶりの運転に臨む前から運転している最中まで、気をつけるべきポイントをきちんと確認しておきたいところです。

この記事では、久しぶりの運転の乗車前や運転中に気をつけることのほか、ペーパードライバーの克服方法について解説します。

久しぶりの運転前に確認すること

久しぶりの運転の際は、走り出す前にいくつかチェックしておきたいことがあります。ここでは、久しぶりの運転前に確認することについて解説します。

道路標識の意味確認

道路標識の意味は、久しぶりの運転前に確認することといえます。道路標識（本標識）は下記の4種類に大別できます。

道路標識（本標識）の種類 種類 目的 主な色 案内標識 目的地などの方向や距離を示す 青色や緑色 規制標識 一方通行や速度制限などの禁止・制限事項を示す 赤色や青色 警戒標識 交差点や踏切など危険な場所を示す 黄色 指示標識 横断歩道や停止位置などを示す 青色

これらの道路標識は、運転する上で必ず知っておかなければなりません。「通行止め」と「駐車禁止」や「左折可」と「一方通行」のように間違えやすいものもあるため、事前に国土交通省のウェブサイトなどで確認しておきましょう。

目的地までのルート確認

久しぶりの運転前に確認することとして、目的地までのルートが挙げられます。カーナビにあらかじめ入力すれば大丈夫だと思われがちですが、「どの通りをどこで曲がるのか」「途中に狭い道はないのか」などを把握しておくことをおすすめします。

事前のルート確認によって未知の道でも不安を感じることがなくなり、久しぶりの運転でも集中できるはずです。

車両感覚の確認

久しぶりの運転前に確認することとして、車両感覚の確認もしておきたいところです。車両感覚とは運転席から直接見えない前後左右のサイズ感を把握すること。車両感覚をつかめないと、うまく駐車できなかったり、対向車とすれ違うのに苦労したりするからです。

車両感覚は交通量の少ない道路や広くて安全な場所で、繰り返し練習する必要があります。サイドミラー・バックミラーや目視を使って、距離感をつかむ練習を行いましょう。

久しぶりの運転で乗車時に確認すること

久しぶりの運転で車に乗り込んだ際にも、チェックを忘れてはならないポイントがあります。ここでは、久しぶりの運転で乗車時に確認することについて解説します。

アクセル・ブレーキの操作確認

アクセル・ブレーキの操作確認は、久しぶりの運転において車に乗り込んだときに確認することのひとつです。オートマチック車の場合、ペダルは右がアクセル、左がブレーキで、いずれも右足で操作します。

両ペダル操作には使わない左足ですが、フットレストに置いて姿勢を固定するのには必要です。アクセル・ブレーキ操作の仕方については後述します。

ウインカーやヘッドライトの操作確認

久しぶりの運転の際には、乗車時に確認することとしてウインカーやヘッドライトの操作も挙げられるでしょう。ウインカー（正式名称：方向指示器）は、ハンドルの右側に備わるレバーで操作するのが一般的で、多くの場合、右折ではレバーを上に、左折の際は下に動かします。

ヘッドライト（正式名称：前照灯）はウインカーレバー先端を回すか、車によっては別途スイッチを作動させます。近年は「AUTO」モードになっていれば、辺りが暗くなると自動的に点灯するので安心です。

サイドミラーとルームミラーの位置・角度確認

サイドミラーとルームミラーの位置・角度についても、久しぶりの運転で車に乗ったときには必ず確認してください。いずれも、右左折や車線変更などの際の車両後方確認に不可欠なものです。

サイドミラーは目安としてミラー内に自車の4分の1が映り込む程度の位置が理想的です。映り込む景色の比率が「路面：空＝1：１」になることを意識します。また、ルームミラーはリアの窓ガラス全体が収まる位置に合わせましょう。

シート位置・角度の確認

久しぶりの運転のために車に乗ったら、必ず適切なドライビングポジション（運転姿勢）のためにシート位置などを合わせてください。適切なドライビングポジションは、緊急のハンドル・アクセル操作や運転の疲れにくさのために不可欠だからです。

適切なドライビングポジションを取るには、まず、シートに腰と背中をつけて深く座ります。そしてブレーキペダルを右足で思い切り踏み込んだとき、膝が伸びないようにシート位置を調整しましょう。その上で、ハンドルを握った際にひじが伸び切らず、少し曲がるのが理想なので、それに合わせて背もたれの角度を調整します。むち打ち対策として、頭の位置に合わせてヘッドレストを動かすのも、忘れずに行ってください。

車の発進手順確認

久しぶりの運転の際には車の発進手順も忘れていることが多いので、乗車の際に確認しておきましょう。オートマチック（AT）車の場合、下記の手順で車を発進させるのが一般的です。

＜一般的な車の発進手順＞

シートベルトを着用する

ブレーキペダルを踏む

エンジンを始動する

シフトレバーを「D（ドライブ）」レンジに動かす

パーキングブレーキを解除する（自動解除でない場合）

車の周囲の安全を確認する

ブレーキペダルから足をゆっくり離す

手順の漏れ・忘れは、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があるので注意してください。

車の給油方法の確認

久しぶりの運転で乗車するときには、車の給油方法の確認も怠らないようにしてください。セルフ式のガソリンスタンドでは、自分で給油する必要があるからです。

給油の際には、給油機の横に車を付けて、エンジンを停止させたあと、給油カバーを開けます。油種や給油量を選択後、静電気除去シートに触れてから給油を開始しましょう。

久しぶりの運転中に気をつけること

久しぶりの運転の最中も、注意しなければならないことがあります。ここでは、久しぶりの運転中に気をつけることについて解説します。

スピードと車間距離

スピードと車間距離は、久しぶりの運転中に気をつけるべき重要なことといえるでしょう。流れに乗ろうとして気がついたら制限速度を超えていたり、先行車の動きを注視するあまりに車間距離を詰めてしまっていたりすることもあるからです。

スピードは出しすぎるのも危険ですが、遅すぎるのもかえって危険な場合があります。制限速度を意識しながら、周囲の車の流れをよく見て運転してください。

車間距離は、スピードメーターと同じ距離を確保するのが望ましいとされています。例えば時速60kmのときには、60m程度です。しかし、一見した限りでは何ｍ空いているのかはわかりにくいので、先行車が基準となる地点を通過してから、概ね2～3秒以上の間隔を空けることを意識してください。

ハンドル・アクセルなどの操作

ハンドル・アクセルなどの操作は、久しぶりの運転中に気をつけなければならないことのひとつです。ハンドルは時計の針で「9時15分」または「8時20分」の位置に置き、手のひらで軽く握ります。右左折の場合では曲がった先を見ながら、じわっとゆっくり動かしてください。握る位置を保ちつつ少しずつハンドルを回す「送りハンドル」がおすすめです。

アクセルやブレーキのペダルは、最初にじわっと踏むのが操作のポイントです。なお、緊急回避時などにおいては思い切りブレーキを踏むことが求められます。

駐車場での駐車

久しぶりの運転の際には、駐車場での駐車も難度が高いため、十分な注意が必要です。車両感覚が把握できていないと、駐車場の枠にバックで停められない可能性があるのがその理由です。

駐車場での駐車に不慣れな場合は、できる限り広かったり空いていたりする駐車場を選びましょう。何度も切り返して停める場合も、焦りは禁物です。経験を重ねるごとに駐車技術は上達するため、日頃のシミュレーションや反復練習が重要といえます。

高速道路などの合流

久しぶりの運転中には、高速道路などの合流にも気をつけなければなりません。恐怖心のあまり合流地点で停車するとかえって危険なので、加速車線では十分に加速しましょう。

加速車線で先行車との車間距離を十分に確保すること、本線を走る車のスピードを意識して同じスピードまで一気に加速することが、スムーズな合流のコツです。

久しぶりの運転でよくあるトラブル

久しぶりの運転のときに、ありがちなトラブルについても覚えておきましょう。ここでは、久しぶりの運転でよくあるトラブルについて解説します。

発進手順がわからない

車の発進手順がわからないことは、久しぶりの運転でよくあるトラブルといえます。よく忘れがちなのが、パーキングブレーキを解除しないまま走り出すことです。電動パーキングブレーキ車の場合は自動解除機能が付いていることが多いですが、パーキングブレーキが手動の車もまだ残っています。パーキングブレーキの解除忘れは、過熱・摩耗により制動力低下や故障につながるなど、車のトラブルの原因となる可能性があるので、手動の場合は注意しましょう。

また、マニュアル（MT）車の場合、クラッチの操作ミスによるエンストも起こしやすいので注意しましょう。

車両感覚に不安がある

車両感覚に不安がある状態での久しぶりの運転は、トラブルを起こしやすくなります。例えば、電柱や壁などにボディをこすったり、側溝に脱輪したりするトラブルに見舞われる可能性があるでしょう。

車両感覚に不安があるのに「いけるだろう」と楽観して運転するのは危険です。リスクを想定しながらゆっくり動かし、場合によっては車から降りて、障害物との距離を確かめるなどの慎重さが必要といえます。

道路標識がわからない

ペーパードライバーの久しぶりの運転でよく起きるトラブルに、道路標識がわからなくて混乱するケースが挙げられます。具体的には「一方通行」を見落として逆走したり、交差点で「直進」の矢印を無視して右折したりすることです。

道路標識がわからないまま自己判断で走行すると、大きな事故を引き起こしたり、警察の取り締まりの対象になったりするので注意しましょう。

バックで駐車できない

バックで駐車できず、駐車場で慌ててしまうのは、久しぶりの運転ならばよくあるトラブルです。これは多くの場合、車両感覚の不足や焦りによるものといえます。

初心者の場合、バックの駐車を素早く一回で成功させようと考えないほうがいいでしょう。落ち着いて何度も修正しながらでもいいので、正確に停めることをおすすめします。

給油の方法がわからない

久しぶりの運転では、給油の方法がわからないトラブルに見舞われることもあるでしょう。給油機に寄せて停めようと思っても、自車の給油口の位置がわからない場合があります。その際、燃料計に「︎」という左を向いたマークがついていれば、その車の給油口は左側にあると覚えておくと安心です。

なお、軽自動車だからといって軽油（ディーゼル燃料）を入れると、エンジンの故障などを引き起こすおそれがあります。また、給油時にスマートフォンを操作するのも燃料の吹きこぼしなどの原因になるので控えましょう。

ペーパードライバーの克服方法

ペーパードライバー歴が長い人は、久しぶりの運転の前に対策を講じておきたいところです。ペーパードライバーの克服方法については、主に下記の方法があります。

＜ペーパードライバーの主な克服方法＞

自動車教習所のペーパードライバー講習を受ける

出張型の個人レッスンを受ける

家族や友人に同乗してもらう

人や車の少ない広い場所で練習する

一定の費用はかかるものの、ペーパードライバー講習や出張型の個人レッスンを受けることによって、ペーパードライバーを短期間に効率良く克服できるでしょう。

運転前に自動車保険を確認しよう

ペーパードライバーを克服するために久しぶりに車を運転する際には、運転前に確認したり、運転中に気をつけたりすることがいくつもあります。追加で運転前に確認しておきたいこととして自動車保険の契約もあります。

事故に備えて、運転前に自分が補償範囲に含まれている自動車保険に加入しているか確実に確認しておきましょう。特に新たに車を買うのではなく、家族の車に乗るような場合、保険料を安くするために運転者限定や年齢条件で補償される運転者を限定していることも多いので、「家族が自動車保険に入っているから」と思い込むのではなく、自分が運転する場合に補償されるのかの確認は必須です。

また、マイカーではなく親や友人などの車を借りる場合は、1日自動車保険を利用するとよいでしょう。車を借りるときに24時間単位で加入できる自動車保険で、事故時に車の持ち主の保険を使わずに済みます。ウェブページのほか、コンビニからでも加入可能です。注意点として、借りた車両を傷つけてしまった場合に対する補償を含むプランは利用開始の8日以上前に車を事前登録する必要があります。必要な場合は事前登録を忘れないようにしましょう。

自分で新たに自動車保険に加入する場合、保険料や補償内容を比較するためにも複数の保険会社で見積もりを取ることをおすすめします。難点としては、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかること。そこで、自動車保険の一括見積もりサービスを使用して、手軽に見積もりを依頼するのがおすすめです。

Copyright © 2026 SBIの自動車保険比較 インズウェブ All Rights Reserved.