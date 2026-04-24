DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店ビアードパパは5月1日、「玉露抹茶シュー」(320円)を全国のビアードパパで発売する。

「玉露抹茶シュー」は、深いコクと上品な渋みを持つ「宇治抹茶」と濃厚な旨みとまろやかな甘みが特徴の高級茶「玉露」をブレンドした抹茶クリームを、注文後にほろ苦いザクザク食感のショコラクッキーシュー生地に詰めて提供する。

抹茶本来の奥深い味わいと甘みの絶妙なバランスを楽しめ、毎年支持を集めている商品。5月1日～6月30日の期間限定で販売する。