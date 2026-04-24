DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店ビアードパパは5月1日、「玉露抹茶シュー」(320円)を全国のビアードパパで発売する。
「玉露抹茶シュー」は、深いコクと上品な渋みを持つ「宇治抹茶」と濃厚な旨みとまろやかな甘みが特徴の高級茶「玉露」をブレンドした抹茶クリームを、注文後にほろ苦いザクザク食感のショコラクッキーシュー生地に詰めて提供する。
抹茶本来の奥深い味わいと甘みの絶妙なバランスを楽しめ、毎年支持を集めている商品。5月1日～6月30日の期間限定で販売する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
食パン1斤使って1000円!? 東銀座「アメリカン」の巨大たまごサンドが規格外すぎた…ジャスティン・ビーバーも来店
【サイゼリヤ】ポップコーンシュリンプやラム肉でバーガーに!? SNSで話題のフォッカチオアレンジ3種が最高すぎた
すたみな太郎の新業態1号店が埼玉県所沢市にオープン - 焼肉・寿司・デザートビュッフェにワンランク上のオーダーメニューをプラス
「ホワイト餃子」って何? 千葉発の“揚げ焼き餃子”が想像と違いすぎた
【ローソン】 5月発売の新作アイス3品を紹介 - みかん、メロン、あずきがたっぷり!
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。