ビアードパパなどのスイーツブランドを展開するDAY TO LIFEは、エキュート秋葉原 イベントスペースBに4月20日から5月17日の期間限定で、新ブランド「デセール・シュー」のポップアップストアをオープンする。

期間中、デセール・シューに出会えるのは全国でもエキュート秋葉原だけ。

"デセール"とはフランス料理のコースを締めくくるデザートのこと。いつもは気軽な存在の"シュー"を、今日は特別な一皿にドレスアップ。ひとくち食べれば、すべてを忘れてその味に夢中になる。日常の中にほんの少しの特別を。そんな想いから、新しいシュークリームをつくった。このひとくちで、あなたはもう「シューに夢中。」

商品ラインナップを紹介する。

シューもっち

シューもっち。

クラッシュナッツをトッピングして焼き上げたクッキーシューの優しい食感の後には、ジャンドゥーヤの濃厚でなめらかな口どけと、もっちりとしたおもちの食感を楽しめる。それはまるで"手のひらサイズのデセール"。

ラインナップ:3個入 855円/6個入 1,680円/9個入 2,520円

パヴェ・ド・シュー 。

“フルール･ド･セル=塩の花"と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用。丁寧に炊き上げたキャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げた。濃厚で深みのある味わい、驚きのくちどけに出会える焼菓子。

ラインナップ:5個入 890円/8個入 1,480円/16個入 2,960円

ムームーシュー

ムームーシュー

MOU(ムー)とはフランス語で"やわらかい"という意味。ミルク感たっぷりのフレーバークリームをまるで雲のようなもっちり食感のシュー生地でやさしく包み込んだ。

ラインナップ:3個入 1,170円

売場情報は以下の通り。

ショップ名は、Dessert Choux(デセール・シュー)。 販売期間は、4月20日〜5月17日。 場所は、JR秋葉原駅改札内 エキュート秋葉原 イベントスペースB 。営業時間は、平日 10:00〜21:00、土日祝 10:00〜20:00。