【スーパーGT】王者No.36 au TOM’S GR Supra（坪井翔／山下健太）がGT500クラス4連覇に向けて1勝目獲得。GT300はNo.777 D’station Vantage GT3（藤井誠暢／チャーリー・ファグ）がポールtoウィン

2026シーズンSUPER GT開幕戦が4月11日・12日に岡山県・岡山国際サーキットで行われた。昨年は寒さと雨の中での戦いとなったが、今年は両日ともに晴れ、気温も24度から25度と初夏を感じさせるコンディションでの戦いとなった。

土曜日の予選はノックアウト方式が採用され、GT500クラスはNo.38 KeePer CERUMO GR Supra（大湯都史樹／小林利徠斗）の大湯が、Q2でトップタイムをマークし、ポールポジション獲得。GT300クラスはNo.777 D’station Vantage GT3（藤井誠暢／チャーリー・ファグ）の藤井が、Q2でクラストップタイムを記録し、GT300クラスのトップとなった。

●GT500クラスのポールポジションはNo.38 KeePer CERUMO GR Supra（大湯都史樹／小林利徠斗）の大湯が獲得

決勝日も朝から綺麗に晴れ上がり、13時20分から岡山県警察の白バイ先導によってパレードランに続き、フォーメーションラップを経てスタートを切った。

ポールポジションからスタートしたNo.38 KeePer CERUMO GR Supra（大湯都史樹／小林利徠斗）の大湯がそのままトップで1コーナーに飛び込み、予選2位のNo.36 au TOM’S GR Supra（坪井翔／山下健太）の山下がこれに続く。

その後方では、予選7位スタートのNo.12 TRS IMPUL with SDG Z（平峰一貴／ベルトラン・バゲット）のバゲットが6番手で1コーナーに飛び込むと、直後のヘアピンでNo.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra（関口雄飛／サッシャ・フェネストラズ）を、さらに3周目のにはNo.17 Astemo HRC PRELUDE-GT（塚越広大／野村勇斗）をパスし、4番手に上がる。そのままバゲットの勢いは衰えず、7周目のリボルバーコーナーではNo.14 ENEOS X PRIME GR Supra（福住仁嶺／大嶋和也）のインに飛び込、3番手に浮上した。

7周目あたりからGT500のトップグループの前にGT300車両が現れ始め、GT500勢はパッシングに苦労する。しかしトップの38号車はなんとかこの集団を抜け出すと、徐々にリードを広げ始めていく。

82周のレースの3分の1を消化する29周目あたりからピット作業に入るチームが現れ始め、2番手を走る36号車が32周目にピットイン。山下から坪井に交代し、コースに戻っていく。これに続いてトップの38号車も33周目にピットイン。大湯から小林にドライバー交代した。

ここで、38号車の前にNo.37 Deloitte TOM’S GR Supra（笹原右京／ジュリアーノ・アレジ）が立ちはだかった。この37号車は予選中のエンジントラブルから、決勝に向けてエンジン交換を行なったため、5秒間のペナルティストップが予め義務付けられて、順位を大きく落としてここにいたのだ。

とはいえまだピット作業を終えていない37号車は同一周回の車両。周回ペースも遅いわけではないため、ブルーフラッグ（周回遅れに対し後続に進路を譲る義務を示す青旗）の対象にはならない。37号車の小林は自力でオーバーテイクしなければならなかったが、まだ熱の入りきっていないタイヤと車間を詰めるとダウンフォースが抜けてしまうGT500車両の特性もあり、38号車はなかなか37号車を攻略できないでいた。

これでチャンスとなったのが36号車の坪井で、一気に38号車との差を詰め、37周目に38号車を抜き去ると、37号車も難なく攻略し、38号車との差を広げにかかった。38号車の小林もなんとか37号車を抜き去るが、40周を終えた時点で36号車との差は5秒にまで開いてしまっていた。その後も36号車は38号車を突き放しにかかり、ピットインを延ばす策を採ったNo.39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra（関口雄飛／サッシャ・フェネストラズ）が39周目、No.8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT（太田格之進／大津弘樹）が43周目にようやくピットに入ったところでトップに立つ。

すると36号車の坪井は45周目に6秒、50周目は9秒弱、55周目には13秒弱とその差を開いていく。そして、最後は38号車に約19秒もの大差をつけトップで走り切った。

王者No.36 au TOM’S GR Supra（坪井翔／山下健太）は、岡山戦で3連勝を達成。GT500クラス4連覇に向け、その強さをアピールして見せた。2位にはNo.38 KeePer CERUMO GR Supra（大湯都史樹／小林利徠斗）が入った。そして3位には、No.12 TRS IMPUL with SDG Z（平峰一貴／ベルトラン・バゲット）が入り、昨年の第3戦マレーシア大会以来の表彰台獲得となった。

●圧倒的津強さで優勝。これで岡山大会3連勝となった

●2位獲得のNo.38 KeePer CERUMO GR Supra（大湯都史樹／小林利徠斗）

●序盤のバゲットの好走が光ったNo.12 TRS IMPUL with SDG Z（平峰一貴／ベルトラン・バゲット）が3位表彰台獲得

GT300クラスは、ポールポジションのNo.777 D’station Vantage GT3（藤井誠暢／チャーリー・ファグ）の藤井がホールショットを決めると、順調にトップを快走。そのまま独走状態でトップチェッカーを受けた。

●GT500表彰台

●GT300表彰台

●今年の多くの観客を集めたSUPER GT開幕戦岡山大会

〈文＝ 川上滋人 写真＝ 森山俊一〉