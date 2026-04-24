Terizeは、睡眠コンサルタントが監修した日本初(※)の医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」の販売を開始した。

同商品は磁気の力で血行を促進し、筋肉のコリを改善する管理医療機器としての機能を備えている。肩や腰の違和感を抱えたまま眠る現代人のために、睡眠中に身体をリカバリーする新しい環境を提案。独自の体圧分散構造や高い通気性も両立し、毎日のコンディションを支える機能性プロダクトとして開発された。

最大200mTの強力なネオジム磁石を、身体の主要ポイントに合わせて48個配置している。この磁気の作用により、就寝中に首、肩、腰の血行を改善し、慢性的な筋肉の緊張をほぐす効果が期待できる。第三者機関の試験では、使用後の皮膚表面温度や血流の向上が確認されており、効率的なリカバリーをサポートする。

独自の「6ゾーン・ボディバランスフォーム」を採用し、仰向けでも横向きでも理想的な体圧分散を実現。負荷を吸収しつつ適度に反発する7層構造が、オーダーメイドのようなフィット感を生み出すという。8万回の耐久試験で復元率97.3%を記録しており、長期間の使用でもへたりにくくなっている。

側地は取り外して洗濯が可能。インナーカバーには通気性に優れたメッシュ生地を採用している。衛生面では防ダニ・抗菌防臭仕様に加え、ホルムアルデヒド検査で乳幼児用基準をクリア。厚さ10cmの設計により、1枚での直敷きはもちろん、既存のマットレスに重ねるトッパーとしても活用できる。

厚さ10cmなので使い方も多彩

1年間の品質保証も付属している。

※磁石固定繊維製品およびその製造方法において