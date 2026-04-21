春になると、「しっかり寝ていても日中に眠くなる」「なんとなく体がだるい」と思う人も多いのではないでしょうか。新年度や新生活が始まり、生活環境が変化しやすいこの時期は、前向きな気持ちがあっても、体が思うようについてこないと感じることもあります。
こうした春特有の不調の背景には、“自律神経”の働きが関係していることもあるようです。今回は、「春の眠気の要因」について、徳洲会札幌もいわ徳洲会病院 病院長で、虎の門病院 睡眠呼吸器科非常勤医師の後平 泰信先生の解説をもとに詳しく見ていきましょう。
医師が解説「睡眠の質を高める“日中の過ごし方”」
睡眠の質は、夜の過ごし方だけでなく、朝や日中の行動にも大きく左右されます。
睡眠の質を高めるうえで特に重要なのは、体内時計を整えることです。そのため、朝起きたら太陽の光を浴びるよう意識しましょう。覚醒を促すホルモンが分泌され、夜に自然な眠気が訪れやすくなります。
日中に適度に体を動かすことも、夜の深い眠りにつながります。さらに、昼寝をする場合は20分以内にとどめることで、夜の睡眠への影響を抑えやすくなります。また、夕方以降はカフェインの摂取を控えることが望ましいでしょう。
規則正しい生活リズムを保つことが、結果として春の眠気対策につながります。
後平泰信ごひら やすのぶ
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