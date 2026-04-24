TCL Japanは3月19日、4K Mini LEDテレビ「TCL A400 Pro」シリーズの先行支援受付を、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」で開始した。

「TCL A400 Pro」シリーズ

同社では、テレビを"空間に調和するアート作品"として日常に取り入れる、新しいライフスタイルを提案している。「A400 Pro NXTVISION TV」シリーズは、未視聴時に世界の名画を表示できる「アートギャラリーモード」を搭載。テレビを家電として置くのではなく、暮らしの景色の一部として楽しめるような造りとした。

厚さ39.9mmのスリム設計にライトウォールナットの木目仕上げを施し、インテリア性を追求した。パネルにはQD-Mini LEDと量子ドット技術を搭載し、10億色を超える広色域と高コントラストを実現。低反射HVAパネルが光の映り込みを抑えるため、明るい室内でもアートや映像の美しさをそのまま楽しめる。

ONKYO監修のサウンドシステムにより、臨場感豊かな音響空間を創出する。Google TVを搭載し主要なストリーミングサービスに対応するほか、55・75インチモデルにはGemini AIも搭載。4K/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、アート鑑賞から本格的なゲーム、映画視聴まで、あらゆるシーンで質の高い体験を提供する。

高コントラストと10億色超の広色域を実現

クラウドファンディングでは、支援者からのフィードバックを今後の製品開発に活かすことを目的としている。期間は5月8日まで。価格は8万9,800円～だが、早期購入者向けの先行支援価格も設定している。43V型、55V型、75V型の3サイズから選択が可能。