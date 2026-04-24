明星企画は4月下旬より順次、太陽光や室内の光をエネルギーにして首を振る新しい土産商品「ソーラー赤べこ」(1,760円)を、福島県内の観光施設や道の駅などで発売する。
福島の伝統民芸品である「赤べこ」の愛らしい動きを、ソーラー機構によって現代的にアレンジした。従来は手で動かして楽しんでいた赤べこを、光だけで自然に動き続ける仕様へと進化させている。
コンパクトなサイズ感で持ち帰りやすく、台座から本体を取り外して自由にディスプレイすることもできる。
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