明星企画は4月下旬より順次、太陽光や室内の光をエネルギーにして首を振る新しい土産商品「ソーラー赤べこ」(1,760円)を、福島県内の観光施設や道の駅などで発売する。

ソーラー赤べこ

福島の伝統民芸品である「赤べこ」の愛らしい動きを、ソーラー機構によって現代的にアレンジした。従来は手で動かして楽しんでいた赤べこを、光だけで自然に動き続ける仕様へと進化させている。

コンパクトなサイズ感で持ち帰りやすく、台座から本体を取り外して自由にディスプレイすることもできる。