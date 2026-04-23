楽天、1点差で日本ハムを下す
先発投手：楽天は瀧中瞭太が5回1/3回2失点の好投（6安打1奪三振）、日本ハムの福島蓮は5回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：楽天が1点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 6回表：楽天が2点を追加 注目選手：日本ハムの西川遥輝が3安打の活躍、楽天の黒川史陽が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|22
|16
|6
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|2
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|5
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|8
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|0
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|23
|11
|12
|0
|.478
|2
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4