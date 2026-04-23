楽天、1点差で日本ハムを下す

先発投手：楽天は瀧中瞭太が5回1/3回2失点の好投（6安打1奪三振）、日本ハムの福島蓮は5回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：楽天が1点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 6回表：楽天が2点を追加 注目選手：日本ハムの西川遥輝が3安打の活躍、楽天の黒川史陽が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4