日本全国1231駅を完全ガイド「道の駅ハイパーガイドブック 2026-2027」が4月27日発売！

ドライブやクルマ旅の途中で気軽に立ち寄れる道の駅。キャンピングカーや大型車も止められる広い駐車場、24時間利用できるトイレ、郷土料理が食べられるレストラン、ほかにも楽しみがたくさんあり、今や道の駅自体が目的地となるほどのエンターテインメント施設になっています。

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本書では、全国の道の駅の特徴や施設案内、営業時間などを詳細にわたりオールカラーで紹介しています。北海道、東北、関東、甲信越、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄と10のエリアに分けた読みやすい構成で、目的地の目安となるエリア地図も掲載。

今回の最新版は、訪問履歴をチェックできる「旅のしるし」欄を新設。そんな「道の駅ハイパーガイドブック 2026-2027」（定価800円）は、4月27日に発売となります。ドライブやツーリング、車中泊などのクルマ旅をするうえで役に立つ一冊です。

【新刊データ】

・タイトル：「道の駅ハイパーガイドブック 2026-2027」

・体裁：A4変型／カラー260ページ

・発売日：2026年4月27日（月）

・定価：800円

・販売：全国書店、Amazon など各種オンライン書店、八重洲出版公式オンラインストアなど