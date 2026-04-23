オオゼキは、5月23日に大井町トラックスにて、大規模ワインイベント「有料試飲&即売会」を開催する。世界各国から厳選された200種類以上のワインを一堂に集め、その場で試飲してから購入できる体験型のイベントとなる予定だ。

世界各国のワインを“試してから買える”体験型イベント

本イベントは、インポーター各社とバイヤーが厳選したワインを揃えた大規模な試飲・販売会だ。当日は無料試飲のほか、1枚200円の試飲コインを使用した有料試飲も実施される。普段は味わう機会の少ない高価格帯のワインも気軽に試せる内容となっている。

会場内では気に入ったワインをその場で購入可能。配送や後日の店舗受取にも対応しており、重い荷物を気にせず買い物を楽しめる利便性の高さも特徴とのことだ。

「オーパス・ワン」など希少・高級ワインも特別価格で登場

当日は、希少性の高いワインや高級ワインも数量限定の特別価格で販売される予定だ。ラインナップには、世界的に有名な「オーパス・ワン」やボルドー格付けシャトー、イタリアの「テスタマッタ」などが含まれており、ワイン愛好家にとって見逃せない機会となっている。

イベント概要

開催日:2026年5月23日

時間 :第1部 12:00〜14:30 / 第2部 15:00〜18:00

定員:各部200名(事前申込制)

会場:大井町トラックス

参加費:2,000円



申込方法と詳細

本イベントはオオゼキキャッシュバックカード会員限定となっており、事前申込が必要だ。

申込期間:4月20日〜5月13日

申込方法:オオゼキ各店舗にて参加費2,000円を支払い後、申し込み

備考:応募多数の場合は抽選(20歳未満は申込不可)

