オリックスが3点差でロッテに勝利

先発投手：オリックスは曽谷 龍平が7回1失点の好投（2安打9奪三振）、ロッテの毛利 海大は4回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：ロッテが1点を追加 3回表：オリックスが1点を追加 5回表：オリックスが3点を追加 注目選手：オリックスの紅林 弘太郎が1本塁打、3打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.