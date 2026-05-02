日本ハム vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs オリックス
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-日本ハム2勝（5/1 オリックス1-5日本ハム (日本ハム)、4/26 日本ハム4-9オリックス (オリックス)、4/25 日本ハム2-4オリックス (オリックス)、4/24 日本ハム2-3オリックス (オリックス)、4/5 オリックス2-8日本ハム (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4