ソフトバンク vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs 楽天
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天3勝-ソフトバンク2勝（5/1 楽天1-4ソフトバンク (ソフトバンク)、4/16 楽天0-6ソフトバンク (ソフトバンク)、4/15 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/14 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/2 ソフトバンク4-5楽天 (楽天)）
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|28
|17
|10
|1
|.630
|-
|2
|ヤクルト
|29
|18
|11
|0
|.621
|0
|3
|巨人
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|27
|13
|14
|0
|.481
|4
|5
|広島
|26
|10
|15
|1
|.400
|6
|6
|中日
|28
|8
|20
|0
|.286
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|27
|15
|12
|0
|.556
|1
|3
|西武
|30
|14
|15
|1
|.483
|3
|4
|日本ハム
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|5
|ロッテ
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|5
|楽天
|28
|12
|15
|1
|.444
|4