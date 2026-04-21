中日vs巨人、序盤は投手戦
3回を終え、両チーム無得点のままスコアは0対0。中日はチャンスを作るもあと一本が出ず、巨人もあと一歩及ばない。緊迫した投手戦が繰り広げられ、試合は中盤へと進む。
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|19
|14
|5
|0
|.737
|-
|2
|阪神
|20
|14
|6
|0
|.700
|0
|3
|巨人
|19
|10
|9
|0
|.526
|4
|4
|DeNA
|18
|8
|10
|0
|.444
|5
|5
|広島
|17
|6
|11
|0
|.353
|7
|6
|中日
|19
|4
|15
|0
|.211
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|1
|オリックス
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|3
|楽天
|20
|11
|8
|1
|.579
|0
|4
|日本ハム
|20
|9
|11
|0
|.450
|3
|5
|西武
|21
|8
|12
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|21
|8
|13
|0
|.381
|4