退職したあとになって、「辞めて正解だった」と確信する瞬間があります。 それは新しい職場に入ったときではなく、前の会社の“ある対応”を知ったときかもしれません。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、かつての上司からの電話で思わず言葉を失ったエピソードです。

一本の電話で、主人公は退職判断が間違っていなかったと悟ります。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「元上司からの電話、その用件は？」

退職してから数カ月が経過。ある日、突然かかってきた一本の電話。相手はなんと、以前の上司である係長でした。

久々の連絡に驚く主人公でしたが、その内容はさらに予想外だったようで――。

では、このあと係長は何を伝えてきたのでしょうか？

① お前が辞めたせいで、ほかの社員も辞めたよ!!「恨み言」

② お前が辞めてから、職場がうまく回ってるよ!!「嫌味」

③ お前が辞めてから、さみしくて仕方がないよ!!「愛の告白」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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✅わざわざ電話してきて、何のつもりだ……?? このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

辞めてからも付きまとう「元職場」

退職したらそれで終わり、とはいかないのが会社員。取引先になったり、人づてにつながってたり、わざわざ連絡が来たり……。

辞めて正解! と思えなたらば、今の環境に感謝しつつ前を向いて進んでいきましょう。

▶なお、今回の答えは② お前が辞めてから、職場がうまく回ってるよ!!「嫌味」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で怒髪天を衝く結末をチェック!!