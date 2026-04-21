退職したあとになって、「辞めて正解だった」と確信する瞬間があります。 それは新しい職場に入ったときではなく、前の会社の“ある対応”を知ったときかもしれません。
今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、かつての上司からの電話で思わず言葉を失ったエピソードです。
一本の電話で、主人公は退職判断が間違っていなかったと悟ります。
ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。
本当にあった退職クイズ「元上司からの電話、その用件は？」
退職してから数カ月が経過。ある日、突然かかってきた一本の電話。相手はなんと、以前の上司である係長でした。
久々の連絡に驚く主人公でしたが、その内容はさらに予想外だったようで――。
では、このあと係長は何を伝えてきたのでしょうか？
① お前が辞めたせいで、ほかの社員も辞めたよ!!「恨み言」
② お前が辞めてから、職場がうまく回ってるよ!!「嫌味」
③ お前が辞めてから、さみしくて仕方がないよ!!「愛の告白」
気になる続きは、本編で確認してみてください。
・・・・・・・・・・・・・・
✅わざわざ電話してきて、何のつもりだ……?? このマンガの気になる結末は→こちら!
・・・・・・・・・・・・・・
※答えはこの記事の最後にあります。
辞めてからも付きまとう「元職場」
退職したらそれで終わり、とはいかないのが会社員。取引先になったり、人づてにつながってたり、わざわざ連絡が来たり……。
辞めて正解! と思えなたらば、今の環境に感謝しつつ前を向いて進んでいきましょう。
▶なお、今回の答えは② お前が辞めてから、職場がうまく回ってるよ!!「嫌味」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で怒髪天を衝く結末をチェック!!