サンクチュアリ・パブリッシングは4月30日、書籍『エンタメおしごと図鑑』を全国の書店およびオンライン書店にて発売する。エンタメ業界だけに特化した職業図鑑は日本初となる。

エンタメおしごと図鑑

芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグを組んだ。子ども向けの職業図鑑は多く存在するが、エンタメ業界だけに特化した図鑑はこれが日本初となる。両社の強みを掛け合わせることで、華やかな世界の仕組みを、読書が苦手な子どもでもワクワクしながら読み進められる一冊が完成した。

制作を主導した各担当編集は、出版に至った背景を次のように語っている。

「子どもたちにとって身近な"エンタメ"の世界の裏側に、さまざまな仕事が広がっていることを知ってもらい、将来の選択肢を広げられる一冊にしたいと思った。」(SDP 担当編集 石田綾)

「エンタメ業界に憧れても、『どんな仕事があって、どうすればなれるのか』は見えにくい。そんなもどかしさを感じている子どもたちに届けたかった。」(サンクチュアリ出版 担当編集 吉田麻衣子)

表舞台に立つスターだけでなく、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、さらにはアニメーター、ゲームプログラマー、編集者など、エンタメ業界を支える149もの職種を徹底紹介している。本書の最大の特徴は、仕事の探し方に「2つのアプローチ」を用意している点だ。

1.「なりたい」という憧れから探す 華やかな世界への夢を起点にする、従来のアプローチ。

2.「こんな仕事があるんだ!」という発見から「自分に向いているかも」と今の自分を起点に将来を連想するアプローチ。自分の性格や適性を照らし合わせることで、将来の働く姿をより具体的にイメージできる。

「アイドル」のページには、2025年のNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本レコード大賞 優秀作品賞も受賞した大人気グループM!LKが登場する。長い下積み時代に感じた迷いや、チームで喜びを分かち合う楽しさを座談会形式で赤裸々に語っている。また、「俳優」のページに登場する中川大志さんは、お芝居を始めたきっかけや、俳優として生きていく決意をした瞬間など、キャリアの核心に触れるエピソードを披露している。

全ページフルカラーで構成し、従来の職業図鑑では伏せられがちだった現場の数値を徹底公開している。マネージャーの紹介ページでは「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」という分刻みのリアルな1日のスケジュールをグラフ化して掲載。平均年収(300万〜450万円、ベテランは800万円以上など)や勤務形態といった具体的なデータも包み隠さず公開している。

中身紹介

書籍概要は以下の通り。

書名は、『エンタメおしごと図鑑』 。編集は、エンタメおしごと研究会。 発売日は、4月30日。判型は、A5判 240P フルカラー。

定価は、1,815円。

ISBNコードは、978-4-8014-0169-3。

