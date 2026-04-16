せっかくの有給なのに、結局なにもせず終わってしまった経験はないでしょうか。まとまった休みを取れる貴重な機会である一方で、どう使えば"満足度の高い一日"になるのか、意外と悩む人も少なくないはず。

そこで今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月6日に実施した、有給休暇に関するアンケートの結果を紹介します。

アクティブな有給の過ごし方

趣味の釣りや旅行、登山などのアクティビティを楽しむ人や家族とのワイワイした時間を過ごす人の声が上がりました。土日休みの人は、平日休みの特長を活かして「普段は人が多くて行きづらいところ」に足を運ぶ人も。

平日に釣りに出掛けた。ほかに釣り人がいなかったので、ゆったりと釣りが楽しめた(60代/男性/埼玉県/その他)



父と最後の旅行に行けた(40代/女性/滋賀県/営業関連)



好きな歌手のコンサートのときに前乗りや翌日休みとするとより有意義な時間になるし、気持ちに余裕ができます。数日使えば次の日を考えないで、楽しみやアクティビティを100%楽しめます(30代/男性/佐賀県/建設・土木)



昨日、子どもの入園式なので有給を取得しましたが、入園式、昼食しゃぶしゃぶ、セカンドストリートへの不要なものの買い取り、スーパー銭湯、夕飯は回転寿司のゴールデンスケジュールでした(30代/男性/千葉県/営業関連)



上高地へ登山旅行(70代/男性/滋賀県/その他)



自転車でストレスを感じることなく自然を満喫しながら、遠くまで行くことができた。休日では交通量が多いので味わえない(50代/男性/神奈川県/技能工・運輸・設備関連)



閑散期の平日だから特急やホテルを予約せず旅行に行けた(50代/男性/京都府/その他)

インドアorのんびりした有給の過ごし方

銭湯や公園でデジタルデトックスをしながらリラックスする人も。自分が好きな空間で好きなことをして過ごす有給を有意義に感じている人が多いようです。

スーパー銭湯に行った(30代/女性/東京都/IT関連技術職)



午前中に公園へ行って、のんびりしたこと(70代/男性/東京都/その他)



一日中布団に入って携帯で動画を見ていたこと(40代/男性/広島県/IT関連技術職)



日常の喧騒から完全に切り離された、一人きりの「デジタルデトックスと読書」の時間を過ごした時です。仕事中は常に通知や連絡に追われ、脳が休まる暇がありません。そんな中で取得した有給休暇の一日、私はスマートフォンを自宅に置き、お気に入りのカフェや静かな公園へ、一冊の厚い小説だけを携えて出かけました。誰にも邪魔されず、ただ物語の世界に没入する。文字を追いながら、自分の思考が深まっていく感覚。それは、効率や成果を求められる日常では決して味わえない、贅沢な「空白」の時間でした。また、ふとした瞬間に窓の外の景色を眺めたり、ゆっくりとコーヒーを味わったりすることで、五感が研ぎ澄まされていくのを感じました(20代/女性/東京都/その他)



余命が幾許も無い母親と、ベッドの傍に寄り添って、朝からゆっくりと満ち足りた一日を過ごせたこと(70代/男性/静岡県/専門サービス関連)



一日中ドラマを見れて幸せだった(40代/男性/東京都/建設・土木)



インターネットカフェでたくさん楽しんだ(50代/男性/埼玉県/その他)



リゾートホテルの豪華な朝食やディナーを食べている時。このために有給休暇を残しておいたと思うことです(50代/女性/三重県/販売・サービス関連)

自分磨きや生活改善に向けた有給休暇の過ごし方

時間に追われていると、つい後回しにしてしまいがちな資格勉強や掃除などを"集中的にする日"を作っている人も。

立てたスケジュールを全て達成したとき(30代/男性/岡山県/その他)



副業に充当(50代/男性/神奈川県/IT関連技術職)



退職時に20日分消化し次の職場を探した(60代/男性/埼玉県/販売・サービス関連)



資格取得の勉強に集中するために有給を使い、無事取得できた(60代/男性/静岡県/その他)



有給休暇を利用して車の合宿免許を取りました。貴重な経験ができてよかったです(50代/男性/千葉県/事務・企画・経営関連)



会社より有給休暇の強制消化指示があるため、お盆時期に一気に取るようにして自由時間を満喫している。昭和時代より取りやすくなっている(60代/男性/埼玉県/IT関連技術職)



掃除などの整理整頓(50代/男性/愛知県/専門商社)

有給を取る用事が思いつかずにたまっている人も少なくないのではないでしょうか。ぜひ「自分の"好きな場所"で"自分の好きなこと"を満喫できる日」を意図的に作ってみてはいかがでしょうか。

有給休暇に関するアンケート

調査時期: 2026年4月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート