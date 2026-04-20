「なぜかお金が逃げる人」が無意識にやっている3つのNG習慣…4月中に直せば金運が劇変!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「『なぜかお金が逃げる人』が無意識にやっている3つのNG習慣」について解説します。4月は何かと出費がかさむ時期。「なぜかいつもお金が貯まらない」「気づくとお給料日前にはカツカツになっている」と悩んでいませんか？実は、お金がなかなか貯まらない人には、日々の生活の中で無意識に繰り返している“共通のNG習慣”が存在します。出費が増えがちなこの4月中に悪習慣をリセットできるかどうかで、ゴールデンウィーク以降の金運は劇的に変わります！ 今すぐ自分の行動をチェックしてみましょう。通勤途中や休憩時間に、買うものが決まっていないのに「とりあえず」コンビニに寄っていませんか？ 新作のスイーツや、1杯数百円のカフェラテ。1回あたりの金額は小さくても、ちりも積もれば月に数千円〜1万円以上の無自覚な出費、“ラテマネー”に膨れ上がります。お金に愛される人は「必要なものを買う時だけお店に入る」というメリハリがついています。なんとなくの寄り道は、金運も一緒に落としてしまう第一のNG習慣です。スマホ決済やクレジットカードは便利ですが、現金が減る感覚がないため「見えない出費」を生み出しがちです。毎月の利用明細を確認していない人は要注意。また、「初月無料」で登録したまま忘れているサブスクリプションはありませんか？ 使っていないサービスに毎月お金を払い続けるのは、文字通りお金をドブに捨てているのと同じ。春は「隠れ出費」を見直す絶好のタイミングです。レシートやポイントカードでパンパンに膨れ上がったお財布は、お金にとって「居心地の悪い家」であり、金運を遠ざける最大の原因です。また、家の中に「もう使わないもの」を溜め込むのもNG。風水的な観点でも、古いものや不用品には「停滞した気」が宿り、新しい運気や金運が入ってくるスペースを奪ってしまいます。これらのNG習慣に心当たりがあった方は、4月中に以下の「金運デトックス」を実践してみましょう。今日帰宅したら、財布の中身をすべて出し、不要なレシートを捨て、使っていないポイントカードを抜きましょう。これだけでお財布の厄落としになります。利用していないアプリやサービスがないか、スマホの決済設定を見直して断捨離しましょう。不要になったアイテムはフリマアプリなどに出品してみましょう。「どんぐり」や「片方だけのイヤホン」「書き込みのある本」など、自分にとってはゴミに思えるものも、意外と高く売れる驚きのアイテムに化けることがあります。4月は新しい運気が流れ込む切り替わりの時期です。今月中に「お金が逃げる習慣」を手放すことで、あなたの金運は確実に上向きます。ぜひ今日から、小さな見直しを始めてみませんか？