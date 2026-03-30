元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が24日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。ドジャースの佐々木朗希について語った。

佐々木朗希の現状は?

デーブ氏は「佐々木朗希投手が非常に状態が良くないっていうふうに、皆さん思っていると思います。そこについて解説したいんですけど」と切り出し、「まず佐々木投手が、簡単に言えば、ダメなのか、いいのか。調子が悪いのか、なんならまだ実力がないのか。こういうふうに思うと思うんですけど、はっきり言います。佐々木投手はまだまだ“未完の怪物”さんだと思ってください」「まだまだ未完成です」と持論を展開。

続けて、「ヤクルトスワローズで活躍して、ヤクルト・巨人・中日のスコアラーをやった志田スコアラーがデータを管理するところで仕事して、アマチュア野球に貢献しているんですけど。彼とも話したら」と志田宗大氏の名前も出しつつ、「(佐々木投手は)ロッテでケガをさせないっていうのが最初。大切に育てる。投げ込みなんてしない。で、極端なウェイトトレーニングだったり、追い込むようなことはしない。ケガをさせないってことが第一だった。これは取材で聞いてます」と情報を整理する。

また、「本来持っているものは大谷選手、山本投手と同じような実力を持っているピッチャーですから、3年目にブレイクして、完全試合をやったり。何か一つ感覚をつかんだ。でも、その時に起こっていたこと、実はまだ身長が伸びちゃってたんですね。身長が1センチ伸びると感覚は変わりますよね」といい、同じくプロ入り後にも身長が伸びていたソフトバンク・秋広優人にも触れつつ、「代謝が良すぎちゃって、(横に)体も大きくならない。カリカリのまま。代謝が悪くなると、どんどん脂肪も筋肉もついていくのに、カロリーをどんどん消費しちゃうっていうね」と説明。

そして、「(佐々木投手は秋広選手と)一緒なんですね」と話した上で、「こういう選手は長持ちしますから。ここからトレーニングを積めていくわけだから、長いこと投げられます」と期待を寄せ、「今一番大事なことは焦らないってことなんですね。我々もそうですよね。メジャーに行ったから、勝って当たり前じゃないかって。今永投手も、もちろん山本由伸投手も、みんな活躍してる」「あの選手たちは体が大人になってます。その人たちと佐々木投手は違うということです」と自身の見解を伝えた。