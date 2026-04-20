三菱自動車のオートキャンプイベント「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」が5月29〜31に開催。抽選申し込み受け付けは4月20日17時まで

三菱自動車工業（以下、三菱自動車）が毎年開催しているオートキャンプイベント「スターキャンプ」。これは三菱自動車や同社系列販売会社が主催して全国各地で開催されているもの。2026年は全9回行われる予定で、第一弾となる三菱自動車が主催する「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」（会場：静岡県・朝霧高原「ふもとっぱら」）が5月29〜31日に2泊3日の日程で開催する。

【画像】スペシャルゲストが盛り上げる！三菱自動車の大規模オートキャンプイベント「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」

今回で22回目となる「スターキャンプ」は、1991年の開始以来、自然の大切さを学び、家族や仲間、そして三菱自動車との絆も深めることを目的に行われるオートキャンプイベント。これまで述べ1万1000組以上が参加している人気イベント。

スターキャンプ2026 in 朝霧高原では、スターキャンプの豊富なコンテンツをより多くの人に思う存分楽しんでもらえるよう、参加組数を600組に増やして、2泊3日の日程で開催される。

スターキャンプの人気コンテンツのひとつが、三菱自動車車両の4WD性能や高い走破性が体感できるオフロード試乗で、今回はデリカD:5やデリカミニに試乗でき、イベントを通して三菱自動車らしさが存分に感じられるコンテンツとして用意されている。

さらに、アウトドアクッキングやモノづくりのワークショップなど毎年好評のプログラムも多数取りそろえる予定だ。

また、今回は新たに、大人気ものまねタレント りんごちゃんによるスペシャルステージも実施し、子供から大人まで家族で過ごす楽しい時間も提供する。

スターキャンプの定番プログラム「キャンプファイヤー＆スペシャルライブ」では、歌手の元 ちとせさんをゲストに迎え、スターキャンプの夜をステキに彩る。

スターキャンプ2026 in 朝霧高原の参加申し込みはスターキャンプウェブサイトのオンライン申し込みとなり、2026年4月20日（月）17：00までの受け付けとなる。

参加資格は三菱車のユーザーで、当日三菱車で参加可能な人。募集組数は600組（1組につきクルマ1台まで）。参加費は1万8000円／組となっている。（1組分の広さは駐車スペースを含め約12m×12ｍ）

なお、参加希望日は全日の2泊3日のほか29〜30日、30〜31日の1泊2日での申し込みも可能だ（1泊2日でも参加費の1万8000円／組は変わらない）。また、ペットの同伴も原則可能としている。

スターキャンプウェブサイト

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/

［スターキャンプ2026 in 朝霧高原 開催概要］

■開催期間：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）2泊3日

■開催会場：静岡県・朝霧高原「ふもとっぱら」

〒418-0109 静岡県富士宮市麓156

■対象：三菱車を所有していて、当日三菱車でイベントに参加できる人

■申し込み期間：2026年4月2日（木）15：00〜4月20日（月）17：00

■申し込み方法：スターキャンプウェブサイトよりオンラインで申し込み

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/

■参加費：1万8000円／組

■募集人数：抽選で600組（1組みつきクルマ1台まで）

■おもなプログラム

●「本格オフロード！デリカD:5試乗体験会」

本格オフロードコースでデリカD:5の4WD性能を体感

●「ネイチャードライブ！デリカミニ試乗体験会」

デリカミニのタフで力強い走りを特設林道コースで体感

●「4WD登坂キット同乗体験」

最大傾斜45どの急登坂走行や、20度の傾斜を横切るキャンバー走行、高さ40cmの凹凸を走行するモーグル走行、岩場をイメージした階段昇降走行など、プロドライバーの運転で同乗体験

●スターキャンプ定番「キャンプファイヤー＆スペシャルライブ」

●その他、「アウトドアクッキングワークショップ」、「ものづくりワークショップ」、「スポーツクライミング体験」、「ヨガ」など多数のプログラムを実施予定。詳しくはプログラム一覧にて確認のこと。

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/event.html#program

■協賛企業・団体／プログラム

●三菱重工相模原ダイナボアーズ：親子ラグビー体験会

●ヤマハ：「アウトランダーPHEV」オーディオ視聴体験

●トーヨータイヤジャパン：キックターゲットチャレンジ

●サイトロンジャパン：天体望遠鏡づくりワークショップと太陽・星空観察

●三菱自動車ファイナンス：スナッグゴルフ体験

●NOYAMA：アウトドアワークショップ

●TVS REGZA：レグザワールドカップコーナー

●アフターパーツメーカー／ショップ出店：24社（予定）

●詳しくはプログラム一覧にて確認のこと

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/event_detail.html

■系列販売会社主催の「スターキャンプ2026」もある！

全国の三菱車ユーザーに「スターキャンプ」の楽しさを体感してもらえるようにと、三菱自動車の系列販売会社主催の「スターキャンプ2026」も開催する、4WD登坂キット同乗体験や試乗により、安全・安心で快適な三菱自動車らしい走行性能が体験できるとともに、PHEVからの給電といった三菱車と共に過ごす新しいアウトドアスタイルを提案する。

イベントの詳細は以下より確認できる。

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/other.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉