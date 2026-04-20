4月20日発売の少年漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』21号より、『銀魂』作者・空知英秋の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』がスタートした。同作が表紙と巻頭カラー66Pを飾る。

前作の『銀魂』は、2018年9月15日発売の『週刊少年ジャンプ』42号で本誌の連載が終了、『週刊少年ジャンプ』では、約7年ぶりの新作連載となる。ファンからは「ゴリラ作者帰って来たの嬉し過ぎる」「おかえりなさい!」ファン喜びの声が続々と寄せられている。

ストーリー

世に暗黒の時代を築いた魔王は、勇者によって倒され世界には光が戻った。しかし、魔王は自らの力を分け与えた分身を遺していた！その名はヴァラリス三世。そんな「魔王」を継ぎし者が、闇の勢力再興を願い、魔王城を抜けて辿り着いた場所は...!?『銀魂』の空知英秋が満を持して描く、衝撃の魔王コメディ開幕!!

公式PVも公開

また、同日、YouTube「ジャンプチャンネル」で公式PVも公開。2019年から2026年までの空知先生と担当さんとのやりとりを追体験できる内容の公式PVは、同作の連載スタートまでの苦労が垣間見える。

ファンからは「終わる終わる詐欺ならぬ 始める始める詐欺でワロタ」「いつもの空知で安心した」「こんな作者と担当のLINEの内容を垂れ流してるだけのPV初めて見たわw」「相変わらずで安心したけどほぼ新連載情報無くて草」と、ツッコミと笑いのコメントが多数投稿されている。